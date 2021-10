Torna domani l’appuntamento con gli scrittori nizzardi

Torna, domani martedì 12 ottobre, in collaborazione con l’Association des Editeurs Alpes-Côte d’Azur e l’Association des Libraires de Nice, l’appuntamento mensile alla biblioteca Raoul Mille con l’editoria e i libri .



Un martedì al mese, gli scrittori vengono a parlare di Nizza, della sua storia, del suo patrimonio, della sua letteratura e della sua cultura in un'atmosfera da caffè letterario.



Si tratta di un momento di condivisione e scambio tra il pubblico, gli scrittori locali e di approfondimento delle loro pubblicazioni.



L’incontro è fissato per martedì 12 ottobre 2021 alle ore 18 presso la biblioteca Raoul Mille.

Il tema sarà “Peur sur la ville: Le polar à Nice” (Paura sulla città, i thriller a Nizza): tre autori presenteranno le loro ultime pubblicazioni.