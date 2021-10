Zero emissioni inquinanti, solo vapore acque: un bolide ad idrogeno sulla Promenade (Foto)

Questa volta l’auto lanciata in velocità sulla Promenade des Anglais non ha fatto scattare il flash davanti al Negresco: si trattata di una esibizione delle potenzialità delle vetture di nuova generazione.

A scambiare la Prom per la pista di un autodromo è stata una MissionH24, LMPH2G, un promettente prototipo elettrico a idrogeno.

MissionH24 è un programma sviluppato dall'Automobile Club de l'Ouest, organizzatore in particolare della 24 Ore di Le Mans, e da GreenGT, specialista in soluzioni elettrico-idrogeno ad alta potenza.

La vettura è stata studiata in previsione di una nuova categoria dedicata ai prototipi elettrico-idrogeno alla 24 Ore di Le Mans nel 2025.

Endurance contribuisce così alla ricerca di soluzioni tangibili per una transizione energetica di successo nella mobilità.



La cella a combustibile a idrogeno che alimenta LMPH2G rilascia solo acqua. Zero emissioni, zero polveri sottili . Questo prototipo sta già partecipando ai weekend di gara, nell'ambito della European Le Mans Series.

Ospite di eccezione a bordo della MissionH24, LMPH2G, il Sindaco di Nizza Christian Estrosi.

Sull’evento si è espresso Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest, copresidente di MissionH24: "Nel 2018, l'Automobile Club de l'Ouest e GreenGT hanno avviato MissionH24, un programma per l'impiego di idrogeno, per la creazione in particolare di un categoria idrogeno alla 24 Ore di Le Mans 2025. Questa tecnologia permette una gara, con prototipi competitivi, sicuri e che soprattutto emettono zero emissioni, solo vapore acqueo Questo è il percorso verso la mobilità sostenibile Questa LMPH2G corre per le strade di Nizza, con Christian Estrosi come passeggero, dimostra al grande pubblico la capacità del sport automobilistico e dell'endurance nell’accelerare la ricerca sulla transizione energetica, essenziale per la difesa del nostro pianeta. "