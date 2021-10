Un altro segno dello stato del mare: rinviata la pesca dei ricci di mare

Niente spaghetti o linguine ai ricci di mare “freschi”, almeno per il momento, si tratta di un altro segno dei tempi e dello stato del mare.

Il 1° novembre nei due Dipartimenti del Sud Est francese (Alpes Maritimes e Var) non verrà dato il via alla pesca dei ricci di mare.

Le cause della decisione adottata dal Prefetto Marittimo sono dovute alla scarsità di ricci di mare. Anche su segnalazione dei pescatori professionali, l’autorità marittima ha “spostato” al 1° dicembre fino a metà aprile il periodo nel quale potranno essere pescati i ricci.

Ridotto anche il quantitativo del “pescato”: i pescatori che lo fanno per hobby potranno, da riva o in forma subacquea, potranno al massimo pescare 48 ricci di mare ogni giorno mentre i professionisti che utilizzano imbarcazioni il limite è quello di 48 ricci per persona con un limite di 120 ricci di mare ad imbarcazione.

Alcune informazioni sui ricci di mare con l’aiuto del web.