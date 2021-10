Monaco: inaugurato il busto dell'Imperatrice Eugenia

Sabato 9 ottobre, il busto dell'Imperatrice Eugenia è stato inaugurato dal Principe Sovrano, in presenza del Principe Jean-Christophe Napoleon, attuale capo della Casa Bonaparte.

É stato realizzato in onore di un doppio anniversario: il centenario della morte della moglie di Napoleone III nel 1920, e del principe Alberto I di Monaco nel 1922.

La posizione del busto, nei giardini sopra Fort Antoine, è stata scelta in modo che lo sguardo dell'imperatrice Eugenia fosse rivolto verso Cap Martin, cittadina in cui si trova la Villa Cyrnos, dove le piaceva soggiornare durante i suoi viaggi in Costa Azzurra.

Questa giornata commemorativa è stata anche l'occasione per il pubblico di conoscerequalcosa in più del destino dell'Imperatrice e dei suoi legami con il Principato.

Delle conferenze, aperte a tutti e tenute da accademici e ricercatori, si terranno questo sabato alle ore 15.00 presso la Salle Garnier.

È necessaria la prenotazione al numero: 377 98 06 28 28.