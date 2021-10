Al voto gli italiani all’estero: occorre iscriversi nelle liste entro il 3 novembre 2021

Il 3 dicembre 2021 ai svolgeranno, in tutto il mondo, le elezioni per il rinnovo dei Com.It.Es. , i Comitati degli Italiani all'Estero: ad essere interessate sono le ambasciate e i consolati suddivisi in 120 circoscrizioni.

Nel Sud Est della Francia e nel Principato di Monaco , vi sono tre circoscrizioni: a Monaco, a Nizza ed a Marsiglia.



La circoscrizione di Nizza comprende i Dipartimenti delle Alpi Marittime, delle Alpes-de-Haute-Provence e delle Hautes-Alpes.

Saranno ammessi al voto i cittadini italiani, iscritti all'AIRE, che abbiano compilato un modulo di iscrizione alla consultazione.



I moduli, sia quello della circoscrizione di Monaco, sia quello della circoscrizione di Nizza, sono inseriti al fondo di questo articolo .

Cosa sono i COM.IT.ES. e quali sono le loro funzioni

Istituiti nel 1985, i Comites sono Organismi rappresentativi della collettività italiana, eletti direttamente dai connazionali residenti all'estero in ciascuna Circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti.

Anche attraverso studi e ricerche, essi contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l'Autorità consolare, con le Regioni e con le Autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della Circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero.

I Comitati sono altresì chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.





Come si vota

L'esercizio del diritto di voto alle prossime elezioni dei Comites sarà consentito solo a quanti abbiano fatto pervenire esplicita richiesta di iscrizione nell'elenco degli elettori al competente Ufficio consolare. Occorrerà procedere all'iscrizione per partecipare alle elezioni Com.It.Es entro e non oltre il termine del 3 novembre p.v. (ovvero 30 giorni dalla data delle votazioni).



A tal riguardo, gli elettori potranno procedere come segue:

presentando direttamente on-line la richiesta di iscrizione nell'elenco elettori attraverso il Portale Fast-It, grazie ad una nuova funzionalità, selezionando la voce seguente dedicata alle elezioni: “Domanda di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites”.

inviandola agli uffici dell’Ambasciata o del Consolato di Nizza per posta, posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata, allegando copia non autenticata del proprio documento di identità, comprensiva della firma del titolare.



Risultano presentate quattro liste per la circoscrizione di Monaco e due liste per quella di Nizza.