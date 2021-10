Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

"Réveil de dingue" - Théâtre du Tribunal

Dal 14 Ottobre al 16 Ottobre ore 20,30 il sabato anche ore 18

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barna



Petit boulot pour vieux clown

Dal 15 Ottobre al 17 Ottobre olre 20,30 - la domenica ore 16

À Théâtre Antibéa

15 rue Clemenceau



42e édition de "Courir pour une fleur"

Dal 16 ottobre al 17 ottobre 2021

À Cap d'Antibes

Le programme:

samedi, 9h30, course des minimes sur 2,065km

samedi, 10h, course des benjamins sur 1,895km

samedi,10h30, course poussins sur 970 m

samedi, 11h, course école athlétisme sur 765m

dimanche, départ à 10h des courses des As sur 9,6 km et 21km depuis la Pinède Gould

Cap d'Antibes



Les "Régates Roses"

Il 16 Ottobre 2021

Baie d'Antibes



Festival "Boeuf Théâtre"

Fino al 30 ottobre 2021

mour pour tous les âges, anime les rues d’Antibes et de Juan-les-Pins avec des spectacles gratuits dans le cadre du "Boeuf tréteaux", 4 soirées aux Espaces du Fort Carré avec le "Boeuf cité", mais aussi le "Boeuf minots" pour les enfants au Théâtre du Tribunal et le "Boeuf CASA" avec 6 soirées dans des communes de la CASA.

Le programme complet

Jeudi 7 octobre à 20h30, "Déstructuré" avec Wally

Vendredi 8 octobre à 20h30, "Accident de parcours" avec Damien Laquet et Evelyne Cervera

Samedi 9 octobre à 20h30, "Der Menschen Fresser Berg...ou la montagne" avec la Cie Les Vrais majors

"Boeuf minots" au Théâtre du Tribunal

Samedi 9 et dimanche 10 octobre à 15h, "Le vilain petit canard", conte musical interactif pour enfants dès 3 ans (tarifs 6€ et 8€)

"Boeuf CASA"



Exposition "Le vin, nectar des dieux"

Fino al 30 ottobre 2021

Musée d'Archéologie

Bastion Saint-André



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace " - Musée Peynet

Exposition "Xavier Gorce.

Les Indégivrables brisent la glace "

Fino al 13 novembre 2021

Musée Peynet

Place Nationale



Exposition temporaire " Entre les deux mon cœur balance"

Fino al 31 dicembre 2021

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



CANNES

VISITE DU QUARTIER MONTFLEURY

Giovedì 14 ottobre 2021 ore 9.30

23 boulevard Montfleury (devant la résidence Le Gallia)



DANS CE MONDE - LE TOUR DU MONDE

Centre Chorégraphique National de Tours (CCNT) - Direction Thomas Lebrun

Venerdì 15 ottobre 2021 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



BRADERIE D'AUTOMNE

Da venerdì 15 ottobre 2021 a sabato 16 ottobre 2021 dalle 10 alle 19

centre-ville, quartier République de Cannes et Cannes La Bocca

Piétonnisation du secteur de la rue d'Antibes le samedi 16 de 14h à 19h.



ATELIER DE CHANT ORIENTAL

Sabato 16 ottobre 2021 ore 10,30

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



CONCERT FEU ! CHATTERTON

Palais d'argile

Sabato 16 ottobre 2021 ore 20

Palais des festivals et des congrès - Grand auditorium Louis Lumière

1 boulevard de la Croisette



CONCERT RAKOON / CHOZ / THE GARDENER

Sabato 16 ottobre 2021 ore 20,30

MJC Picaud / Studio 13



MOMENTS MUSICAUX DE FORVILLE

Domenica 17 ottobre 2021 ore 11,30

Marché Forville

Rue du marché Forville



LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

Domenica 17 ottobre 2021 ore 15

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



CONCERT SAINT-SAËNS PAR CÉDRIC TIBERGHIEN

Domenica 17 ottobre 2021 ore 17

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM PANAFRICAIN 2021

18e édition

Da martedì 19 ottobre 2021 a domenica 24 ottobre 2021



EXPOSITIONS RANGUIN, 50 ANS

Fino al 16 ottobre 2021

Horaire:De 10h à 18h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo



VISIONS DE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 14 novembre 2021

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS BARTHÉLÉMY TOGUO - KINGDOM OF FAITH

Fino al 14 novembre 2021

Centre d'art La Malmaison

47 boulevard de la Croisette

La Malmaison



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CARROS

Festival Cinéalma, l'âme de la Méditerranée

Dal 15 ottobre 2021 al 24 ottobre 2021

Salle Juliette Gréco - Carros

5 bis, Bd de la Colle Belle



EZE

Concert Duo Aeria

Domenica 17 ottobre 2021 ore 16

Église Notre-Dame-de-l'Assomption

« Aeria » est un duo de musique classique et actuelle avec au violon Emanuel Grognet (ancien violon solo à l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo et de Cannes) et à la guitare Norbert Proust.

concert-duo-aeria

Place de l'Église



LEVENS

Triton

Sabato 16 ottobre 2021 ore 20,30

Auditorium Joseph Raybaud, Levens



MENTON

Marché des Antiquaires - Brocanteurs

Venerdì 15 ottobre 2021 e domenica 17 ottobre 2021 dalle 9 alle 17

Mail du Bastion



Marché artisanal

Sabato 16 ottobre 2021 dalle 9 alle 18

Ce rendez-vous bimensuel est réservé exclusivement aux artisans. Ils trouvent ici une vitrine à leur travail d’artiste.

Place du cap



Les colloques de Menton - République ou barbarie

Sabato 16 ottobre 2021

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer



Visite guidée : Le Jardin Serre de la Madone

Giovedì 14 ottobre 2021 ore 15

Venerdì 15 ottobre 2021 ore 15

Sabato 16 ottobre 2021 ore 15

Domenica 17 ottobre 2021 ore 15

Martedì 19 ottobre 2021 ore 15

Mercoledì 20 ottobre 2021 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 14 ottobre 2021 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 14 ottobre 2021 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 15 ottobre 2021 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Lunedì 18 ottobre 2021 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 18 ottobre 2021 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée: Le Jardin de Maria Serena

Martedì 19 ottobre 2021 ore 10

21 Prom. Reine Astrid



Visite guidée : le jardin du Riviera Palace

Jardin de Palace de la Belle Epoque

Mercoledì 20 ottobre 2021 ore 10,30

Entrée du parc,

28 Avenue Riviera



Exposition « Balade en Tramway en Pays Mentonnais »

Fino al 16 ottobre 2021

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)



Exposition: A la manière de

Fino al 30 ottobre 2021

Jardin Serre de la Madone



Exposition : trésors d’épaves

Musée de Préhistoire régionale

Fino al 30 dicembre 2021

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf mardi et jours fériés

Rue Lorédan Larchey



Exposition Maalesh, sur les traces de Jean Cocteau en Méditerranée

Fino al 31 gennaio 2022

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Les Rêves Brisés de Napoléon

Giovedì 14 ottobre 2021 ore 17,30, Maison de France

Conférence sur le thème "Les Rêves Brisés de Napoléon" à l'occasion du bicentenaire de la disparition de Napoléon Bonaparte, présentée par S.E.M. Laurent Stefanini avec Laëtitia de Witt, historienne, le Professeur Franco Borruto

Maison de France

42, rue Grimaldi



Trophée Grimaldi

Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre 2021, Yacht Club de Monaco

Voile : Trophée Grimaldi, organisé par le Yacht Club de Monaco & Yacht Club de Sanremo

Yacht Club de Monaco

Quai Louis II



Finale Smeralda 888

Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre 2021, Baie de Monaco

Finale Smeralda 888, organisée par le Yacht Club de Monaco

Baie de Monaco



Gaspard Proust

Venerdì 15 ottobre 2021 ore 20,30

Spectacle de Gaspard Proust. A partir de 16 ans

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Concours International de Bouquets

Sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021, Terrasses du Casino

52e Concours International de Bouquets sur le thème "L’art culinaire dans le monde ", organisé par le Garden Club de Monaco

Terrasses du Casino



Exposition Féline

Sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021, Espace Fontvieille

2e Exposition Féline Internationale de Monaco

Espace Fontvieille

5, avenue des Ligures



Concert symphonique

Domenica 17 ottobre 2021 ore 18

Série Grande Saison : Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Dmitry Matvienko avec Mario Brunello violoncelle. Au programme : Liadov Anatoli, Dvorack Antonín et Borodine Alexandre

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Exposition MCCLXV

Du lunedì 18 a mercoledì 20 ottobre 2021, Club des Résidents Etrangers de Monaco

Dans le cadre de la XXIe Semaine de la langue italienne dans le monde, exposition d'œuvres en verre par l'artiste Benedetta Brachetti Peretti

Club des Résidents Etrangers de Monaco



Adieu je reste

Martedì 19 ottobre 2021 ore 20,30

"Adieu je reste" d'Isabelle Mergault avec Chantal Ladesou, Isabelle Mergault, Philippe Spiteri et Jean-Louis Barcelona et la participation de Daive Cohen

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



5e E-Rallye Monte-Carlo

Sa mercoledì 20 a domenica 24 ottobre 2021, Principauté de Monaco

5e E-Rallye Monte-Carlo – 21e Rallye Monte-Carlo ZENN, organisé par l'Automobile Club de Monaco

Principauté de Monaco



Happy Hour Musical

Mercoledì 20 ottobre 2021 ore 18,30

Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le Trio Goldberg avec Liza Kerob, violon, Federico Andres Hood, alto et Thierry Amadi, violoncelle. Au programme : Haydn Joseph et Mozart Wolfgang Amadeus

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Exposition interactive "Immersion"

Fino al 30 dicembre 2021

Musée océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Royan

Dal 14 ottobre 2021 al 16 ottobre 2021

Théâtre National de Nice SALLE PIERRE BRASSEUR

Horaires :

14/10 : 19:30 15/10 : 20:00 16/10 : 15:00

Promenade des Arts - 06300 NICE



Un festival c'est trop court

Fino al 15 ottobre 2021

Divers lieux de Nice



Amitié

Fino al 15 ottobre 2021

Horaires :

13/10 : 20:30 14/10 : 20:00 15/10 : 20:30

Théâtre National de Nice SALLE MICHEL SIMON

Promenade des Arts



Seule

Venerdì 15 ottobre 2021 ore 20,30

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix - 06300 NICE



One Night of Queen

Venerdì 15 ottobre 2021 ore 20,30

Palais Nikaia

163 route du Mercantour



Black dances matter

Dal 15 ottobre 2021 al 21 ottobre 2021

Opéra Nice Côte d'Azur

CHAKA SOLOS extraits du Ballet Créé dans le cadre des commémorations du Bicentenaire de la Révolution Française au Grand Palais des Champs Elysées le 22 Mai 1989 à Paris.

Chorégraphie Maurice Béjart

Musiques populaires brésiliennes et de Côte d’Ivoire

Textes de Léopold Sédar Senghor

Horaires :

15/10 : 20:00 16/10 : 20:00 17/10 : 15:00 19/10 : 20:00 20/10 : 20:00 21/10 : 20:00

4-6 rue Saint-François de Paule - 06300 NICE



Comme au Cinéma

Venerdì 15 ottobre 2021 ore 20,30

Théâtre de la Cité

Théâtre musical

3 rue Paganini - 06000 NICE



Les Quatre Saisons - A. Vivaldi

Venerdì 15 ottobre 2021 ore 20,30

Eglise Saint-Francois de Paule

Concertos pour cordes RV 159 et RV 317

Description :

Ensemble Baroque de Nice :

Avec Gilbert Bezzina - Laura Corolla - Myriam Mahnane - Federica Basilico - Jaroslaw Adamus - Elisa Imbalzano - Daniele Bovo - Roberto Massetti - Vera Elliott - Sergio Basilico.

9 rue Saint-François de Paule



Conférences, Colloques et Concerts

Fino al 14 décembre 2021

Centre Universitaire Méditerranéen

Martedì 19 ottobre ore 16

SEULS LES ARBRES…

Mercoledì 20 ottobre ore 16

PENSER L’UNITÉ DE L’HOMME AVEC AVICENNE

65 Promenade des Anglais



Piaf symphonique

Sabato 16 ottobre 2021 ore 20,30

Palais Nikaia

163 route du Mercantour - 06200 NICE



Baptiste Lecaplain

Sabato 16 ottobre 2021 ore 20,30

Salons Riviera & Azur - Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

13 Promenade des Anglais - 06000 NICE



Richard Strauss à l'Opéra de Vienne

Sabato 16 ottobre 2021 ore 15

Opéra Nice Côte d'Azur Foyer Montserrat Caballé de l'Opéra

4-6 rue Saint-François de Paule - 06300 NICE



Skateville

Fino al 16 ottobre 2021

Forum d'Urbanisme et d'Architecture

89, route de Turin



Le Cas Pucine

Dal 16 ottobre 2021 al 17 ottobre 2021

Théâtre de la Cité

Horaires :

20:30 samedi - 17:00 dimanche

3 rue Paganini - 06000 NICE



Le Pari d'en Rire - Les 4 Barbu(e)s Opus 2

Domenica 17 ortobre 2021 ore 15

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix - 06300 NICE



L'élégance française en musique

Lunedì 18 ottobre 2021 ore 12,15

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

JEAN-MICHEL DAMASE

Prélude, élégie et final, pour trombone basse et piano

PIERRE VILLETTE

Fantaisie Concertante, pour trombone basse et piano

CAMILLE SAINT-SAËNS

Sonate n° 1 pour violon et piano en ré mineur, op. 75

HENRI MARTELLI

Sonate pour violon et piano

ROGER BOUTRY

Pièce brève, pour trombone basse et piano

Violon Orgesa Dylgjeri

Trombone basse Raphaël Patrix

Piano Roberto Galfione

27 bd Dubouchage - 06000 NICE



The Magical Music of Harry Potter

Mercoledì 20 ottobre 2021 ore 20

Acropolis - Auditorium Apollon

1 Esplanade Kennedy



Jean-Louis Aubert

Mercoledì 20 ottobre 2021 ore 20

Palais Nikaia

163 route du Mercantour - 06200 NICE



L'Heure bleue

Dal 20 ottobre al 22 ottobre 2021

Théâtre National de Nice SALLE PIERRE BRASSEUR

Horaires :

20/10 : 20:00 21/10 : 19:30 22/10 : 20:00

Promenade des Arts - 06300 NICE



Le plus beau Jour de ma vie

Fino al 24 ottobre 2021

Horaires :

19:45 : du 30 septembre au 24 octobre (jeudis, vendredis et samedis). 16:00 : les dimanches.

Théâtre de La Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



EchO

Fino al 25 ottobre 2021

Musée International d'Art Naif Anatole Jakovsky

23 av de Fabron - Château Sainte-Hélène



Barbara & Michael Leisgen

Fino al 31 octobre 2021

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



La Bataille des Beaux-Arts. Art et Politique à Nice au XIXe siècle

Fino al 31 ottobre 2021

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 av des Baumettes



La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !

Fino al 13 novembre 2021

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage -



L’Image Satelitte, Festival photographie contemporaine Exposition Florent Meng SN/AZ.

Fino al21 novembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



Exposition interactive « Wild Immersion »

Fino al 28 novembre 2021

Parc Phoenix

405 Promenade des Anglais -



Cent portraits pour un siècle

Fino al 14 novembre 2021

Palais Lascaris

15 rue Droite



L’Image Satelitte, Festival photographie contemporaine Exposition Florent Meng SN/AZ.

Fino al 21 novembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sortir de la réserve : Méta-créatutes du Mont Daour

Fino al 28 novembre 2021

Museum d'Histoire Naturelle

60 bd Risso



Conférences, Colloques et Concerts

Fino al 14 dicembre 2021

Centre Universitaire Méditerranéen

65 Promenade des Anglais - 06000 NICE



L’Image Satelitte, Festival photographie contemporaine Exposition Florent Meng SN/AZ.

Fino al 21 novembre 2021

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier - 06300 NICE



"Dans un monde flottant" Caribaï, artiste peintre

Fino al 15 dicembre 2021

Musée Départemental des Arts Asiatiques

405 Promenade des Anglais



Médias et Sport

Fino al 2 gennaio 2022

Musée National du Sport

Bd des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



Beatrice Celli

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Exposition - El Meya

Fino al 2 gennaio 2022

Villa Arson - Ecole et Centre National d'Art Contemporain

20 av Stephen Liégeard - 06100 NICE



Marc Chagall, le passeur de lumière

Fino al 10 gennaio 2022

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



Fino al 10 gennaio 2022

Palais Lascaris

Exposition « Voyage Musical » au Palais Lascaris. Une donation de 21 instruments d’Orient.

15 rue Droite



Exposition Legacy, Yann Arthus-Bertrand

Fino al 16 gennaio 2022

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Sosno Squatte l'Antique

Fino al 23 gennaio 2022

Musée d'Archéologie de Nice Cimiez

160 av des Arènes de Cimiez - 06100 NICE



Hommage à Albert Camus - Au milieu de l'hiver, un été invincible

Fino al 27 fébbraio 2022

Divers lieux de Nice

Théâtre, lecture, concerts, exposition, ateliers, cinéma et création sont au rendez-vous de septembre 2021 à février 2022 dans une programmation riche et protéiforme.

Le théâtre des objets de Daniel Spoerri

Fino al 27 marzo 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein - 06300 NICE



TOURRETTE-LEVENS

Beatles et Rolling Stones

Sabato 16 ottobre 2021 ore 21

Salle des fêtes - Tourrette-Levens

1 Chemin du Dr Arthur Mauran



VILLEFRANCHE-SUR-MER

Ludovica Chamois

Dal 16 ottobre 2021 al 14 novembre 2021

Chapelle Sainte Elisabeth

Peintures abstraites. Peinture acrylique et technique mixte sur toile.

Rue de L'Église