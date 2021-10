Ligue 1: riprende il campionato con il Monaco in trasferta a Lione e il Nizza a Troyes

Dopo la sosta dedicata all’UEFA Nations League, con la Francia che si è aggiudicata la finale, torna il campionato di Ligue 1 con la decima giornata .

La classifica è sufficientemente lineare, col Paris Saint Germain in testa, con largo margine sul Lens che si è assestato solitario al secondo posto.

Segue il Nizza che deve recuperare una gara, che verrà disputata il 27 ottobre, con il Marsiglia.

Il Monaco sta scalando i posti in graduatoria ed ora è quinto in compagnia di Lille, Marsiglia e Lorient.

Al fondo, Saint Etienne e Brest coabitano all’ultimo posto, preceduti di due punti da Metz e Troyes.

La classifica cannonieri è guidata, con 6 reti, da Laborde (Rennes) e David (Lille), seguiti da cinque atleti a quota 5: Bayo (Clermont), Payet (Marsiglia), Gouiri (Nizza), Blas (Nantes) e Ben Yedder (Monaco).

L’attacco più prolifico, con 22 reti all’attivo, è quello del Paris Saint Germain, mentre il Nizza è la squadra che ha subito meno reti: solo 4.

La decima giornata (che precede il terzo turno dei gironi delle Coppe europee) inizierà domani, venerdì 15 ottobre con Paris Saint Germain – Angers, come dire la prima contro la quarta.

Sabato 16 ottobre due gare interessanti: Clermont – Lille e, soprattutto, Lione – Monaco.

Domenica 17 ottobre , all’ora di pranzo, il Nizza scenderà in campo a Troyes alla ricerca dei tre punti, toccherà poi ad un altro incontro che promette faville: Marsiglia – Lorient.