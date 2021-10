Come scegliere la piattaforma di gioco migliore

Grazie alla cosiddetta rivoluzione digitale il mondo online si è espanso a dismisura, entrando a far parte del nostro quotidiano sotto ogni aspetto, dal lavoro al tempo libero. I passatempi sul web, anche grazie alla diffusione degli smartphone, sono con noi sempre e ovunque. Chiaramente, con la domanda in continua ascesa, anche l’offerta è aumentata. Per questo ogni anno si moltiplicano le piattaforme di gioco online che offrono ai propri utenti un numero sempre crescente di giochi nuovi e innovativi. Come districarsi nel labirinto di offerte online per scegliere la piattaforma di gioco migliore?

Valutare prima di tutto la sicurezza

La sicurezza quando si gioca online deve stare al primo posto tra i criteri di scelta della piattaforma. Gli operatori sicuri e legali, come ad esempio LeoVegas Casinò , sono sempre riconoscibili grazie al logo AAMS. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (ex AAMS), rilascia ogni anno nuove licenze ai migliori operatori che garantiscono ai giocatori un gioco equo e la protezione dei dati sensibili, come ad esempio quelli relativi agli account bancari. Anche il protocollo di sicurezza SSL, ovvero la crittografia dei siti, riconoscibile tramite il simbolo del lucchetto sulla barra degli indirizzi URL, è un chiaro segno della sicurezza del sito su cui si naviga. Insomma, la prima cosa da verificare per scegliere una piattaforma su cui divertirsi è certamente il grado di sicurezza offerto dal sito!

Valutare l’offerta di gioco

Certamente i giocatori cercano piattaforme che abbiano un’ampia offerta di gioco, per poter scegliere liberamente a cosa divertirsi: che siano scommesse, slot o giochi di carte, un casinò che si rispetti deve offrire ai propri utenti una vasta scelta di titoli, meglio se un misto tra giochi tradizionali e giochi innovativi. Molte piattaforme, ad esempio, hanno un’area interamente dedicata alle scommesse, mentre altre si focalizzano maggiormente su un alto numero di slot. In base a quello che state cercando, valutate la presenza dei vostri giochi preferiti! E se non avete voglia di mettervi a cercare, potete affidarvi ai siti specializzati. Ad esempio, Casinolupo.it è un sito che compara i casinò italiani più sicuri che hanno licenza AAMS . In questo modo troverete già tutte le informazioni di cui avete bisogno per scegliere consapevolmente.

Valutare la versione di gioco da mobile

Se non passate molto tempo al computer, ma invece volete divertirvi mentre siete in giro con il vostro smartphone, uno dei criteri di scelta è proprio la presenza di una versione del casinò ottimizzata per dispositivi mobili. Alcune piattaforme offrono agli utenti una app dedicata, così da rendere comodo e veloce il divertimento. Insomma, tutti i giochi a portata di click!