La lettura delle carte a basso costo per fare chiarezza sul tuo futuro

Vuoi dare una nuova direzione alla tua carriera, alla tua vita sentimentale e avere una prospettiva diversa su una situazione complicata? Ci possono essere molte domande da porre a un cartomante. Ecco alcuni modi per iniziare e fare in modo che il tuo dialogo abbia successo. La cartomanzia aiuta ad analizzare situazioni passate, presenti o future, portando nuova luce e rendendo visibile ciò che è invisibile. Ma non è affatto una scienza esatta e le risposte fornite potrebbero non essere immediatamente verificabili ma a distanza, poche settimane o addirittura pochi mesi dopo la consultazione.

Chi è un cartomante?

Prima di consultare, è importante distinguere tra un cartomante e un medium. Le due propensioni sono generalmente confuse in modo intercambiabile sebbene corrispondano a due doni ben distinti. Il cartomante ha la capacità di leggere il passato, il presente e il futuro con l'ausilio di carte o tarocchi, mentre il medium è un intermediario con il mondo dei defunti.

A cosa serve la cartomanzia?

La cartomanzia serve per conoscere meglio l'invisibile e le forze che ci circondano, quelle della vita e del nostro essere, e che dirigono gli eventi del nostro destino a volte senza che noi lo sappiamo. Offre quindi le chiavi per leggere noi stessi, il nostro ambiente e ci permette di vedere cose che non sappiamo di noi stessi. Un po' come la chiaroveggenza, è un'arte di autoconoscenza, guida e ci permette di fare chiarezza sui nostri blocchi, ritardi nella nostra vita, le opportunità che si presenteranno, le persone che ci sono favorevoli o quelle le cui intenzioni sono tossiche per noi. Infine, è anche un modo di comunicare con le nostre guide, il nostro subconscio, la nostra anima e molto altro.

Perché consultare un cartomante?

La cartomanzia offre un nuovo punto di vista, un'altra prospettiva su una situazione. Ti permette di guadagnare terreno di fronte a determinate difficoltà fornendo informazioni su eventi attuali o futuri per comprenderli megl

Come scegliere un cartomante?

Il passaparola è di solito il modo migliore per evitare di incappare in persone poco affidabili. Inoltre, per la tua prima consultazione, non è detto che affidarti alla cartomanzia a basso costo sia equivalente a rivolgersi a ciarlatani, anche perché si può invece trovare dei seri professionisti del settore. Il rapporto cartomante/utente è fondamentale, bisogna sentirsi sicuri, sentirsi a proprio agio con si ha dall'altra parte del filo. Un buon cartomante non sarà mai eccessivamente compiacente e dovrà sempre dirti cosa pensa in tutta onestà. Un buon cartomante ti incoraggerà a voltare pagina quando necessario, o a scuoterti se ne sente il bisogno.