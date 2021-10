Mercato del CBD in Europa: quasi alla pari con il Nord America ora

Il recente rapporto di IMARC Group evidenzia gli oli di CBD come uno dei mercati in più rapida crescita in Europa. La crescita annuale per questo settore è stimata a circa il 23% tra il 2021 e il 2026.

L'olio di CBD è solo un esempio di prodotti che possono essere realizzati a partire dal cannabidiolo, o CBD, che deriva dalla canapa industriale o dalla cannabis medica. Un'intera gamma di prodotti terapeutici e di benessere a base di CBD - dalle capsule agli orsetti gommosi alle lozioni e alle creme solari - sono legalmente venduti nei negozi di tutta Europa, compreso Monte Carlo, o possono essere ordinati online.

C'è ancora molto clamore intorno al CBD. Probabilmente, perché la pianta da cui proviene - la cannabis - ha portato lo stigma di un pericoloso narcotico per così tanti decenni. La gente trova in qualche modo attraente che la droga precedentemente demonizzata abbia un composto chimico perfettamente innocuo e non psicoattivo nascosto al suo interno.

Una precedente analisi di Research and Markets ha previsto un successo sorprendente per l'intera gamma di prodotti CBD. Gli analisti hanno previsto che il mercato globale della sostanza crescerà da soli 967,2 milioni di dollari (833,6 euro) nel 2020 a 5,3 miliardi di dollari (4,6 euro) entro il 2025. E l'Europa sarà probabilmente tra i mercati chiave, in competizione solo con il Nord America.

Sembra che il CBD sia molto più di una moda passeggera. I suoi benefici come medicina e miglioratore del benessere sono supportati non solo da prove aneddotiche. Sono anche documentati da studi rivisti da esperti.

Proprio come i semi di cannabis che conferiscono i loro benefici per la salute attraverso il loro eccellente valore nutrizionale e l'alto contenuto di proteine e acidi grassi rari, il cannabidiolo può fornire una maggiore qualità di vita e alleviare i sintomi di molte malattie. Gli usi più diffusi del CBD sono la sua capacità di alleviare l'ansia e la depressione, ridurre lo stress nei pazienti PTSD, migliorare la qualità del sonno, combattere l'infiammazione e il dolore ad essa associato.

La maggior parte dei prodotti CBD ora disponibili sul mercato non sono regolati da nessuna organizzazione medica. Gli unici regolamenti attualmente in vigore assicurano che questi prodotti non contengono THC e altri cannabinoidi che alterano la mente, o che ne contengano solo tracce.

E anche questo è un ostacolo all'uso più diffuso del CBD nell'industria alimentare e delle bevande. Tuttavia, la Commissione europea probabilmente voterà a novembre, aumentando il livello massimo consentito di THC negli alimenti derivati dalla canapa. Sarà fino a 7,5 mg/kg, con una tolleranza fino a 10,8 mg/kg. Questo potrebbe stimolare ancora di più la crescita futura del settore.

Un altro argomento che deve essere chiarito sono i fumabili al CBD. Nel 2020, i produttori di sigarette elettroniche a base di CBD della Repubblica Ceca sono stati condannati a 18 mesi di prigione e 10.000 euro di multa per aver venduto il loro prodotto in Francia. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di giustizia europea ha dichiarato questa decisione illegale perchè il CBD non è considerato una sostanza illecita nell'Unione europea e può essere legalmente prodotto e commercializzato.

Oltre a una ventina di prodotti CBD non regolamentati con benefici per la salute che non sono stati riconosciuti e nemmeno studiati in ambienti controllati, ci sono due prodotti farmaceutici - Epidiolex e Sativex - che sono stati approvati dalla US Food and Drug Administration. Mentre l' Epidiolex contiene CBD puro ed è usato nei bambini con grave epilessia resistente al trattamento, il Sativex è un mix 50:50 di CBD e THC ed è raccomandato contro la spasticità nei pazienti con SM.

Secondo Prohibition Partners, una società di analisi con sede nel Regno Unito, il mercato di questi due e di una manciata di altri farmaci cannabinoidi raddoppierà nei prossimi anni e raggiungerà 1,8 miliardi di euro entro il 2025. Ed è solo la punta dell'iceberg, perché c'è una massiccia evidenza aneddotica che le stesse medicine possono essere efficaci non solo per questo piccolo numero di indicazioni. Mostrano un sacco di promesse nel trattamento del dolore di varia origine.

Il mercato globale della gestione del dolore vale 53-72 miliardi di euro all'anno. Attualmente è dominato dagli oppioidi, e i farmaci a base di cannabis approvati dalla FDA non hanno nemmeno iniziato a sfruttarlo.

La linea di fondo è che il mercato europeo del CBD - anche se sta solo emergendo dall'ombra dello stigma dell'illegalità della cannabis che dura da decenni - presenta senza dubbio un'opportunità di business e di investimento che capita una volta nella vita.