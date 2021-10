Da fine ottobre, al Musée Matisse, le grandi opere di Noël Dolla

La mostra “Pierre Matisse, un marchand d’art à New York” che ha riscosso un notevole successo ha chiuso i battenti ed anche il Musée Matisse, per consentirne lo smantellamento dell’esposizione, è chiuso fino al 26 ottobre 2021.

Riaprirà i battenti con un programma tutto nuovo che comprende la mostra “Noël Dolla, visite d’atelier” che potrà essere visitata dal 30 ottobre 2021 fino a marzo 2022 .

La mostra riunirà tredici opere dell'ultima serie Sniper, prodotte tra il 2020 e il 2021 presso lo studio al 109, centro per le culture contemporanee della città di Nizza.

Noël Dolla ha inaugurato in questo vasto spazio un laboratorio che gli permette di lavorare in formati molto grandi , in particolare tele lunghe undici metri, senza mai doverle spostare. Sdraiato su una sorta di barella sospesa, scivola su di loro ed esprime il proprio estro artistico.

Da fine ottobre alcune di queste opere saranno esposte al Musée Matisse che si trova in Avenue des Arènes de Cimiez 164 a Nizza.