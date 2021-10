Come comprare Ethereum? Ecco cosa considerare

Ethereum, che è secondo solo al Bitcoin in termini di capitalizzazione di mercato globale, ha visto la sua parte di impennate e crolli dal suo lancio nel 2015. Ma la criptovaluta ha girato la testa di recente in mezzo a un'ondata di interesse nello spazio cripto in generale, colpendo nuovi massimi nel mese di aprile 2021.

Quando compri Ethereum, tecnicamente stai convertendo i tuoi dollari americani in "ether", o ETH, che è la valuta della blockchain di Ethereum. Al fine di utilizzare la blockchain di Ethereum (che comprende l'invio di ETH come forma di pagamento o l'utilizzo di un'applicazione che gira su Ethereum), avrete bisogno di ETH per pagare una tassa di transazione.

Quindi cosa si può fare sulla blockchain di Ethereum? Mentre la tecnologia è ancora molto giovane - e francamente, non testata in molti modi - le persone possono usare Ethereum per eseguire "applicazioni decentralizzate", o dapps. Le dapps essenzialmente tagliano fuori l'intermediario in settori in cui gli intermediari sono per la maggior parte sempre esistiti, affidandosi invece a "contratti intelligenti" che girano su Ethereum. Per utilizzare queste applicazioni, avrete bisogno di ETH per pagare il costo del "gas" - una misura di quanta potenza di calcolo è necessaria per eseguire l'applicazione. Esempi di dapps includono:

● Lo streaming musicale in cui i soldi vanno direttamente all'artista, non a una piattaforma di streaming o a un'etichetta discografica.

● Mercati per i token non fungibili, o NFT.

Tutto questo è estremamente complesso, quindi se siete confusi, non preoccupatevi. È normale. Ma in parole povere, quando si investe in Ethereum, si scommette che la gente continuerà ad adottare e utilizzare nuove tecnologie basate su Ethereum come quelle elencate sopra, che potrebbero portare la domanda di ETH - e il suo valore di mercato - più in alto.

Le criptovalute stanno dominando i titoli dei giornali, ma la verità è che se le vedi strettamente come un investimento, sono ancora un asset alternativo altamente volatile. È generalmente saggio trattarle come tali nel tuo portafoglio.

Quindi, immagina questo: Hai comprato ETH durante l'hype di gennaio 2018 solo per vedere il valore del tuo investimento crollare durante l'anno. Il 2019 arriva e se ne va, e non hai ancora recuperato i tuoi soldi. Dopo due anni, avresti tagliato le tue perdite e preso tutto il contante che potevi ottenere? Se è così, la volatilità di Ethereum potrebbe significare che è un po' rischioso per te.

Proprio come si farebbe una ricerca approfondita su una società per cercare eventuali bandiere rosse prima di investire, si può fare lo stesso per le criptovalute. E dal lancio di Ethereum, sono sorti dei problemi.

Prima di considerare l'acquisto di Ethereum, dai un'occhiata al tuo portafoglio per determinare se la criptovaluta ha un posto in esso. In genere, una combinazione di fondi comuni di investimento azionario (come i fondi indicizzati e i fondi negoziati in borsa), obbligazioni o fondi obbligazionari e contanti costituiscono il nucleo di un portafoglio altamente diversificato. Trovare il giusto mix di queste attività in base alla tua personale tolleranza al rischio, alla tua linea temporale e ai tuoi obiettivi di investimento è noto come asset allocation. Prima di tuffarsi in un asset alternativo come le criptovalute, potrebbe essere una buona idea assicurarsi che i fondamenti di un portafoglio a lungo termine siano a posto.

Ma se hai già un portafoglio altamente diversificato e bilanciato, una criptovaluta come ETH potrebbe darti ancora più diversificazione. Poiché la performance delle criptovalute generalmente non è correlata alla performance del mercato azionario, l'aggiunta di cripto nel mix potrebbe teoricamente agire come un cuscinetto se il mercato azionario scende ma il mercato delle criptovalute rimane stabile.

Prima di mettere contanti in qualsiasi investimento (comprese le azioni), è saggio assicurarsi di avere un adeguato risparmio d'emergenza. Dovreste essere a vostro agio a vivere senza il denaro che pensate di investire per il prossimo futuro - diciamo i prossimi cinque anni. Ricordate il "crypto winter" di cui sopra? C'è sempre la possibilità che ce ne sia un altro, e dovresti avere un piano in atto per sopportarlo.

Un modo per determinare la giusta quantità di ETH per il tuo portafoglio è pensare ad esso come a qualsiasi altro asset alternativo rischioso. Da questo punto di vista, potresti decidere di allocare una piccola porzione del tuo portafoglio - alcuni esperti potrebbero riferirsi a questo come un "fondo casinò" - verso le criptovalute.

E se non sei sicuro di quanto investire, o sei nervoso per un crollo dei prezzi poco dopo l'acquisto, puoi sempre prendere in prestito una strategia collaudata dagli investimenti tradizionali: il dollar-cost averaging. Come ogni investimento, potrebbe essere una buona idea iniziare in piccolo per imparare i meccanismi di acquisto di ETH (che spiegheremo di seguito).

Dove comprare ETH e come conservarlo

Una volta che hai fatto la tua ricerca e hai scoperto che c'è un posto per ETH nel tuo portafoglio, dovrai decidere dove - e come - comprerai e conserverai la criptovaluta. A livello di base, ci sono due requisiti per comprare e tenere ETH:

● Uno scambio: Questo è dove puoi comprare criptovalute con dollari americani o scambiare una criptovaluta con un'altra.

● Un portafoglio ETH: Questo è dove la valuta è memorizzata digitalmente. Un portafoglio ha anche un indirizzo pubblico che usi per inviare o ricevere ETH.

Ecco alcune opzioni per comprare ETH, e come gli scambi e i portafogli sono coinvolti in ogni metodo.

Broker azionari online

Comprare criptovalute da un brokeraggio online che le offre è uno dei modi più semplici, ma può comportare seri inconvenienti. Mentre i broker online hanno reso facile ed economico trasformare il tuo denaro in criptovalute e viceversa, controlla la stampa fine per vedere se il broker ti dà accesso al tuo portafoglio o ti permette di spostare le monete dentro e fuori dal conto - alcuni broker non lo fanno. Agli occhi dei puristi della crittografia, questo essenzialmente annulla l'intero punto di possedere una valuta digitale.

Brokeraggio di criptovalute con portafogli ospitati

I broker di criptovalute con portafogli ospitati ti permettono di comprare ETH e altre monete con dollari statunitensi e di conservarle in modo sicuro in un portafoglio ospitato dal broker. Per gli investitori nuovi alle criptovalute, questo rende il processo di acquisto semplice e snello, e si ha la possibilità di inviare e ricevere monete.

Con un portafoglio ospitato, non devi preoccuparti di perdere la chiave privata del tuo portafoglio o di dimenticare una password - un problema reale che è costato alla gente milioni di dollari. Piuttosto, l'host memorizza queste informazioni per te. Un'analogia comune è che è come una banca che tiene e protegge i tuoi fondi per te. Ma probabilmente non otterrai tutti i benefici delle criptovalute, come l'uso delle dapps elencate sopra, né avrai il controllo completo sul tuo portafoglio e sulle criptovalute che contiene.

Scambi centralizzati e portafogli non custodiali

Questo è un modo più avanzato di comprare, tenere e scambiare criptovalute, e ti dà più controllo sui tuoi fondi e sul tuo portafoglio.

Un modo per farlo è quello di impostare il proprio portafoglio ETH per l'archiviazione e acquistare ETH in contanti su un exchange centralizzato (come Binance.US o Coinbase Pro). Tuttavia, per motivi di sicurezza, non è generalmente una buona idea tenere grandi somme per periodi prolungati sugli scambi; mentre la sicurezza ha fatto molta strada, storicamente gli scambi sono stati grandi obiettivi per gli hacker. Questo è il motivo per cui vorrai il tuo portafoglio personale dove potrai inviare il tuo ETH dopo averlo acquistato su uno scambio.

Ci sono un sacco di portafogli tra cui scegliere, dai portafogli online "caldi" ai dispositivi fisici offline conosciuti come portafogli "freddi". Uno dei posti migliori per iniziare è la funzione Find a Wallet su Ethereum.org, che filtra i portafogli in base alle tue preferenze specifiche.

Una volta che il tuo portafoglio è impostato e pronto a ricevere ETH, dovrai scegliere uno scambio. Gli scambi centralizzati sono relativamente semplici; se hai già usato una piattaforma di trading azionario di livello intermedio, ti sembreranno familiari. E considerando la popolarità di ETH, sarete probabilmente in grado di acquistare ETH con dollari statunitensi sulla maggior parte delle borse centralizzate. Tuttavia, se stai cercando di scambiare una criptovaluta con un'altra, vorrai fare un po' più di ricerca per vedere quali accoppiamenti sono disponibili e cosa è elencato nella borsa.

Scambi decentralizzati

Se hai il tuo portafoglio, puoi scambiare il tuo ETH in uno scambio decentralizzato, o DEX. In un certo senso, un DEX è il modo più vero per scambiare criptovalute in quanto non c'è nessuna terza parte. Gli scambi centralizzati richiedono di depositare le monete o i dollari che vuoi scambiare sul mercato in un conto di trading. Ma con i DEX, mantieni il pieno controllo sui tuoi fondi e scambi direttamente con un compratore o un venditore.

Tuttavia, i DEX possono essere confusi da navigare e sono per lo più utilizzati per scambiare una criptovaluta con un'altra, piuttosto che acquistare ETH in contanti. In breve, non sono adatti ai principianti.

Scegliere ciò che è meglio per te

La scelta del modo giusto per acquistare e detenere ETH dipende dall'esperienza, dalla comodità, da ciò che si vuole ottenere con il proprio ETH e da quanto si intende acquistare o detenere. È del tutto possibile utilizzare una combinazione dei metodi di cui sopra, magari utilizzando una piattaforma per il trading conveniente e un'altra per la detenzione a lungo termine. Per i principianti, potrebbe essere meglio iniziare con un broker di criptovalute o un agente di borsa. Poi si potrebbe considerare di farsi strada fino alle piattaforme più avanzate e decentralizzate.