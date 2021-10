Guida per i nuovi arrivati al trading online

Quindi, vuoi entrare nello spazio del trading online. Il trading sul Forex offre un grande potenziale di investimento. In effetti, viene persino definito come "un portmanteau" di foreign exchange e currency. Secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali, lo scambio Forex ha una media di almeno 5,1 trilioni di dollari in volume Forex su base giornaliera.

La cosa unica del mercato internazionale è il fatto che non ha un mercato centrale. Invece, opera elettronicamente o sopra il paese (OTC). Questo significa che tutte le transazioni avvengono tra reti di computer e trader in tutto il mondo.

E per di più, il mercato è aperto 24 e cinque giorni e mezzo alla settimana in tutti i principali centri finanziari, tra cui New York, Londra, Zurigo, Hong Kong, Francoforte, Tokyo, Sydney, Parigi e Singapore. Il mercato Forex è significativamente attivo per la maggior parte del tempo.

Prima di iniziare a investire, è importante che ti procuri la giusta istruzione. Questo è il modo migliore per conoscere e capire lo spazio in cui stai cercando di entrare. Per metterti in una posizione migliore nello spazio del forex trading, abbiamo elaborato la migliore guida al trading online possibile per aiutare i nuovi arrivati. Assicurati di controllarle e seguirle.

Cinque passi per il trading sul Forex

1. Conoscere il tipo di trading online in cui si vuole entrare

Il trading sul Forex ha 3 tipi principali, ovvero: day trading, scalping e swing trading. Gli stili più attivi sono il day trading e lo scalping.

Il day trading è un sistema di trading che prevede l'apertura e la chiusura delle operazioni durante lo stesso giorno. Anche se è usato in molti mercati diversi, il day trading è più comune nel forex trading.

Questo perché è possibile trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo in un dato giorno. I trader coinvolti in questo tipo di trading preferiscono i mercati liquidi come quelli delle valute, delle azioni e degli indici.

D'altra parte, lo scalping è un sistema in cui il trader compra e vende coppie di valute ma le tiene per un breve periodo. Questo è il modo in cui ottengono un profitto. Mentre i trader possono ottenere un piccolo profitto da 5 a 20 pips per scambio, tuttavia, i profitti sono amplificati quando la dimensione della posizione aumenta.

2. Scegliere il broker appropriato

Mentre è possibile aprire un conto ovunque tu sia, è sempre vantaggioso ottenere un broker forex online appropriato. Assicurati di ottenere quello che soddisfa le tue esigenze.

Allo stesso modo, il broker dovrebbe separare il tuo denaro dal loro e operare in un luogo sicuro. La chiave per scegliere il broker giusto è che dovrebbe essere sotto un regolatore rispettabile come la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito o la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti.

3. Aprire un conto di trading

Una volta che hai un broker rispettabile, devi aprire un conto di trading in cui puoi depositare i fondi.

La maggior parte dei broker online accetta una varietà di modi per finanziare il tuo conto. Questo include pagamenti con carta di debito, pagamenti elettronici come PayPal e Skrill, e trasferimenti bancari.

4. Acquisire una piattaforma di trading Forex

La piattaforma giusta è sempre supportata dal tuo broker di trading. I broker spesso offrono ai loro clienti una piattaforma di trading proprietaria o una piattaforma di terze parti. Alcune delle piattaforme più notevoli sono MetaTrader4, NinjaTrader o 5 (MT4/5) di MetaQuotes.com.

5. Iniziare

Solo dopo aver completato tutti i passi menzionati puoi iniziare a fare trading. Ora, puoi iniziare a finanziare il tuo conto forex quando sei pronto a fare trading.

Tuttavia, è bello aprire un conto demo che puoi finanziare con denaro virtuale per testare la piattaforma. Questo è anche un buon modo per testare le strategie di trading e praticare il trading senza rischi.

Scegliere i migliori broker di Forex

Spesso, l'autorità locale di regolamentazione del forex determinerà se un broker internazionale è autorizzato a prenderti come cliente. Per questo motivo, è importante ottenere il broker più adatto alle tue esigenze di trading.

Allo stesso modo, si può anche controllare con altri broker in modo da avere più opzioni possibili e alla fine impegnarsi con quello che si adatta alle vostre esigenze.

Ci sono molti modi per farlo. Tuttavia, è meglio iniziare con le loro recensioni online. Questo è il posto migliore per vedere come gestiscono la loro base di clienti.

Ecco alcuni dei più rispettabili broker forex internazionali.

■ eToro

■ Plus500

■ xtb

■ capital-com

■ AVATrade

■ opzione iq

Trading online: Conclusione

Il trading sul Forex è relativamente facile quando si inizia. Non importa dove ti trovi. Tuttavia, diventa molto più facile se hai un certo capitale di rischio.

Inoltre, per avere davvero successo nello spazio del trading, devi considerare più del tuo capitale. La cosa più importante è sviluppare una buona comprensione del mercato.

Inoltre, dovrebbe anche essere accoppiato con una strategia di trading realistica all'interno di un piano commerciale davvero buono, la disciplina di attenersi alla tua strategia, e anche la determinazione di ricominciare se fallisci. Inoltre, se hai tutti questi requisiti, allora hai una migliore possibilità di successo nel forex trading.

Tuttavia, se non hai tutte queste qualità, puoi comunque iniziare ad aprire un conto e fare quello che fanno i trader di successo.