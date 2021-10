Place Grimaldi e Rue Bosio: lifting in due zone turistiche di Nizza (Foto)

I lavori in corso in Place Grimaldi e Rue Bosio a Nizza

Lavori in corso (non è una novità) in due zone di Nizza che sono ad alta frequentazione anche turistica: due aree che avevano la necessità di “fare il lifting”.

Si tratta di :

Rue Raoul Bosio, la strada perpendicolare a Rue Saint François de Paule e a Rue Alexandre Mari, a lato dell’Opéra e a due passi da Cours Saleya. In questo caso l’intervento, della durata di quattro mesi, prevede l’ampliamento dei marciapiedi, il rinnovo delle reti idriche, una nuova pavimentazione. Alla fine dei lavori verrà istituita la zona 20 km/h con dissuasori. Rinnovata anche l’illuminazione pubblica e incrementato il verde con la posa di fioriere.



Place Grimaldi, alle spalle della Pietonne, con il rifacimento del sedime stradale e la vegetalizzazione in linea con quanto sta avvenendo nei due assi est – ovest cittadini dove la carreggiata destinata un tempo ai mezzi pubblici è stata destinata a pista ciclabile inserita in un percorso verde.