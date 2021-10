A Nizza si esibirà in concerto Mylène Farmer: prevendita con “quasi” due anni di anticipo!

Un concerto che si annuncia “mitico” è in calendario per sabato 23 luglio 2023 all’Allianz Riviera di Nizza dove si esibirà Mylène Farmer.

In Francia la cantante franco – canadese è un vero e proprio idolo, adorata dalle folle e simbolo per la comunità Lgbtq+.

Questa la sua “storia” come viene proposta sul web. Mylène Farmer è nata a Pierrefonds-Roxboro in Québec, Canada, un sobborgo di Montréal, da genitori francesi; l'intera famiglia ritornò in Francia quando lei aveva otto anni.

Sceglie il suo pseudonimo in omaggio a Frances Farmer, attrice statunitense dal destino spaventoso, dopo aver visto il film in cui il ruolo di Frances Farmer veniva interpretato da Jessica Lange nell'adattamento cinematografico del 1982.

Segue una formazione teatrale, la sua prima apparizione mediatica è in una pubblicità per un detersivo dove pronuncia solamente due parole: “Chat alors!”.

La pubblicità diverte, ma non contribuisce a far conoscere il suo nome. Grazie all'incontro con Laurent Boutonnat che ne rimane affascinato entra a far parte del mondo della musica, costruendosi un personaggio singolare e misterioso che sin dai suoi debutti le permette di essere idolatrata da migliaia di fans.

Col tempo diventa molto popolare in Francia ed in altri paesi francofoni, mentre all'estero si fa conoscere particolarmente in Russia, Ucraina e nei paesi dell'est Europa. Ad oggi è la sola artista ad aver posizionato più singoli al numero uno in Francia, l'unica artista femminile francese ad essersi prodotta allo Stade de France e una delle poche cantanti francesi a vantare collaborazioni con artisti internazionali (Moby, Ben Harper, Seal, Archive, Hurts e Sting per citarne qualcuno).

È inoltre l'unica artista francese ad aver venduto più di un milione di copie per ogni album studio e questo fa di lei l'artista francese con maggiori vendite da quasi trent'anni.