Un autunno ricco di eventi per l’“IT Villaggio” a Cap3000 con i sapori italiani

3000 m2 per immergersi nell'atmosfera di un vero villaggio italiano dove spiccano le tonalità calabresi nel cuore di Saint-Laurent-du-Var

L’”IT Villaggio”, una delle più grandi trattorie italiane della Costa Azzurra, offre prodotti 100% italiani, piatti unici, freschi e fatti in casa, ed una vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo grazie alla sua terrazza panoramica.

Non solo, il calendario prevede una grandissima varietà di eventi ed attività per tutte le età. Il 25 ottobre si festeggia la Giornata Mondiale della Pasta, seguita da una sorpresa nel ristorante del villaggio, mentre il 31 ottobre, in onore di Halloween, il team organizza una vera e propria festa in maschera.

Ogni venerdì e sabato, dalle ore 18.00 alle 22.00, fino alla fine dell’anno, saranno ospiti molteplici DJ che accompagneranno gli aperitivi e le cene a suon di musica.

Inoltre, sarà possibile organizzare feste di compleanno, riunioni, pranzi di lavoro, buffet con i propri amici o colleghi, in quanto le sale possono ospitare fino a 1000 persone.

l’”IT Villaggio” è aperto tutti i giorni, dalle ore 11.00 alle 23.00 di sera.