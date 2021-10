Ligue 1: Monaco e Nizza, due sconfitte al momento sbagliato. Marsiglia terzo

Anche se sembra di essere ancora in estate, tira una brutta aria in Costa Azzurra. Il Monaco, autore di una prestazione non certo alla sua altezza, è stato sconfitto a Lione e il Nizza, che aveva l’occasione per assestarsi al secondo posto in classifica, è riuscito a perdere nientemeno che a Troyes, dove i padroni di casa fino ad ora non avevano mai vinto.

Quello che più colpisce è la scialba prestazione dei rossoneri che, soprattutto nel primo tempo, sono sembrati “fuori partita”.

Morale: due occasioni buttate al vento e la marcia del Paris Saint Germain che prosegue tranquilla.

I parigini, autori di una gara appena sufficiente, hanno avuto ragione dell’Angers che è stato a lungo in vantaggio.

Sconfitta anche per i campioni di Francia del Lille che alzano bandiera bianca a Clermont.

Anche il Lens vede accrescere il distacco dal PSG dopo la sconfitta subita ad opera del Montpellier.

Si rifà vivo il Rennes, autore di una maiuscola prestazione a Metz: la classifica è sempre più fluida e si fatica a trovare una squadra in grado di cercare di contrastare il Paris Saint Germain.

Ne approfitta il Marsiglia che, battendo il Lorient, conquista il terzo posto in classifica, con 10 punti di discacco...

In coda il Saint Etienne viene subissato di reti dallo Strasburgo, mentre il Brest conquista un punticino pareggiando col Reims. Un punto lo guadagna pure il Bordeaux, che pareggia con il Nantes e si assesta al quart’ultimo posto in classifica.



In settimana tornano le coppe europee con il terzo turno della fase a gironi.

In Champions sono in programma:

Martedì 19 ottobre: Paris Saint Germain (Punti 4) – Lipsia (Punti 0), girone A

Mercoledì 20 settembre: Lille (Punti 1) – Siviglia (Punti 2), girone G

In Europa League

Giovedì 21 ottobre: Sparta Praga (Punti 4) – Lione (Punti 6) – girone A

Giovedì 21 ottobre: Lazio (Punti 3) - Marsiglia (Punti 2) – girone E

Giovedì 21 ottobre: PSV Eindhoven (Punti 4) – Monaco (Punti 4), girone B

In Conference League

Giovedì 21 ottobre: Mura (Punti 0) – Rennes (Punti 4)– Girone G

Il campionato di Ligue 1 tornerà puntuale venerdì 22 ottobre con l’anticipo dell’undicesima giornata. Il Saint Etienne riceverà un Angers con l’amaro in bocca dopo la sconfitta, non certo meritata a Parigi che ha allungato le distanze in classifica con le prime.

Sabato 23 ottobre due gare: il Nantes riceverà un interessante e sorprendente Clermont e il Lille cercherà di rifarsi dalla sconfitta del turno precedente ricevendo in casa il Brest.