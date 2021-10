Cannes organizzerà il primo festival mondiale dell’Intelligenza Artificiale

Sarà un evento al quale guarderà con interesse e speranza il mondo intero: dal 10 al 12 febbraio 2022 Cannes opererà un balzo nel futuro, entrerà in una sorta di macchina del tempo per aiutare a scoprire come sarà la vita in un domani ormai prossimo.

Non si tratta, questa volta, di cinema o di fiction, ma di un evento internazionale dedicato all’intelligenza artificiale.

Il Festival mondial de l’Intelligence Artificielle (IA) presenterà le maggiori innovazioni un po’ in tutti i campi, consentirà delle sperimentazioni e, soprattutto, offrirà occasioni per conoscere, dibattere ed approfondire temi quali le questioni umane, l’etica e il sociale in un settore destinato a crescere, ma anche a trasformare radicalmente il nostro modo di vivere.

Il primo Festival mondial de l’Intelligence Artificielle si terrà a Cannes anche per sottolineare l’importanza che la capitale del cinema sta assumendo sulla scena mondiale grazie al 3IA (Istituto Interdisciplinare di Intelligenza Artificiale).

Il Festival consentirà a Cannes di affermarsi ancora di più come polo mondiale nello sviluppo di questo settore, rafforzando la sua posizione di prima tecnopoli europea per le tecnologie.