Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti. Le iniziative e le manifestazioni prevedono l'obbligo di indossare la mascherina e per buona parte é richiesto il pass sanitarire.

ANTIBES

"Rien ne sert d’exister" - Théâtre du Tribunal

Dal 21 ottobre al 23 ottobre 2021 ore 20,30 (il sabato anche ore 18)

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Festival "Boeuf Théâtre"

Fino al 30 ottobre 2021