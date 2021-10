Torino: Al via la mostra “50 per Disney” per celebrare il primo parco divertimenti a tema

Si inaugura sabato 23 ottobre, alle ore 17.00 l'esposizione Artistica Internazionale "50 PER DISNEY" presso l'Hotel Adalesia in Via XX Settembre 7° che in occasione dell'anniversario dei 50 anni dall'apertura del primo Parco Divertimenti ispirato ai personaggi dell'inventore di Topolino, ospita gli artisti che attraverso le proprie discipline artistiche desiderano festeggiare con grandi e piccini il grande mondo dei cartoni e delle favole. Per questa occasione esporranno anche alcuni bambini.

Saranno presenti in sala meeting, allestita per l'occasione con il VILLAGGIO BIMBI, la Comunità “C.E.R. BINARIO 9 E ¾ “ , la Cooperativa CITTÀ DEL SOLE della città di Montiglio Monferrato che propone oggetti e piccole opere create dai suoi bambini e alcuni artisti con le loro opere proiettate in virtuale della "VIRTUAL ART SOCIAL GROUP" di Fabiana Macaluso progetto artisti nel mondo no profit.

Dichiara Fabiana Macaluso:

“Sono onorata di questo invito da parte dell’organizzazione che collabora al mio progetto artistico no profit; da un anno si è creata una bellissima sinergia e sono lieta insieme a Writer Chiuto di fare da madrina e padrino vestiti da i nostri personaggi rappresentati nelle nostre opere esposte Minni e Paperinik venite numerosi il 23 ottobre vi aspettiamo“

Sabato 30 OTTOBRE ci sarà una maestra a disposizione dalle 15.00 alle 17.00 per dare vita a un corso di disegno per bambini: si potrà seguire solo su prenotazione a causa delle restrizioni anti-covid!

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.00 e alla DOMENICA dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

È prevista una cerimonia di premiazione domenica 31 ottobre alle ore 16.00.

Contatti artista Fabiana Macaluso:

https://instagram.com/fabiana__macaluso_artist?utm_medium=copy_link

https://instagram.com/vip_writer_chiuto.fabiana?utm_medium=copy_link

https://www.facebook.com/macalusofabianacontemporaryartist/

https://www.facebook.com/fabianadiretteweb/

https://www.torinoggi.it/sommario/macaluso-fabiana-contemporary-artist/argomenti/macaluso-fabiana-contemporary-artist.html

Contatti Chiuto:

https://instagram.com/chiuto_official?utm_medium=copy_link

https://www.facebook.com/CHIUTO-42435484445/