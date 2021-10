Ligue 1: riparte il campionato, per Monaco e Nizza incontri non semplici

Il campionato di Ligue 1 riprende le danze domani, venerdì 22 ottobre con il Saint Etienne che riceve Angers con l’amaro in bocca dopo la sconfitta, non certo meritata, subita a Parigi. Il Saint Etienne, ultimo in classifica, cercherà di andare a punti per non perdere il contatto con le altre squadre e soprattutto di sfatare la definizione di squadra materasso.

Sabato 23 ottobre due gare: il Nantes riceverà un interessante e sorprendente Clermont e il Lille cercherà di rifarsi dalla sconfitta del turno precedente ricevendo in casa il Brest.

Domenica 24 ottobre scenderanno in campo tutte e quattro le squadre mediterranee.

Il Nizza, all’ora di pranzo, riceverà il Lione, un importante incontro che pone di fronte due belle squadre che non nascondono le mire di un piazzamento che consenta di accedere alle coppe europee.

Ennesimo derby, questa volta tra il Monaco e il Montpellier, mentre il Marsiglia riceverà il Paris Saint Germain e cercherà i tre punti.

Da seguire anche Lens – Metz, Lorient - Bordeaux e Rennes – Strasburgo, tre gare che vedono impegnate in incontri abbastanza semplici due squadre che si stanno giocando le “piazze” che consentono l’accesso alle coppe europee.

Completa il calendario Reims – Troyes.

In settimana si è disputato il terzo turno della fase a gironi della Champions: erano in programma

, nel girone A.I francesi hanno faticato non poco e sono dovuti ricorrere ai gioielli Messi e Mbappe per vincere l’incontro. La classifica del girone è ora la seguente: Paris Saint Germain 7, Manchester City 8, Brugge 4 e Lipsia 0. Lille – Siviglia nel girone G. L'incontro é terminato a reti inviolate. La classifica del girone è ora la seguente: Salisburgo 7, Siviglia 3, Lille 2 e Wolfsburg 2.

Questa sera si disputeranno le altre gare

Europa League

Sparta Praga (Punti 4) – Lione (Punti 6) – girone A

Lazio (Punti 3) - Marsiglia (Punti 2) – girone E

PSV Eindhoven (Punti 4) – Monaco (Punti 4), girone B

Conference League

Mura (Punti 0) – Rennes (Punti 4) – Girone G