Di Nizza la prima agenzia immobiliare di Francia per volume di affari

Un bel record sicuramente, quello di essere la prima agenzia immobiliare di Francia per volume di affari.

A raggiungere questo prestigioso traguardo è stata l'agenzia Century 21 Lafage Transactions che si trova a Cap de Nice .



Certo il posto “aiuta”, Cap di Nice, la costa e Mont Boron ospitano prestigiosi immobili dal valore spesso inavvicinabile, in ogni caso l’agenzia è riuscita ad affermarsi come “prima di Francia”.



La cifra di fatturato raggiunta è stata di 3.104.000 euro, in crescita rispetto al 2019, anno d’oro: la premiazione ha avuto luogo a Parigi, era presente Benjamin Mondou, ideatore e presidente di Gruppo Century 21 Lafage Transactions che si è detto: “Molto orgoglioso del riconoscimento della nostra professionalità. Ringrazio la mia clientela per la loro fiducia e i dipendenti per la loro competenza e il loro coinvolgimento quotidiano”.