Gli italiani possono giocare nei Casinò online stranieri con licenza Svizzera?

Molto spesso succede che i giocatori d’azzardo online italiani si trovino insoddisfatti delle piattaforme di gioco licenziate dall’AAMS, e cerchino altri siti stranieri dove potersi divertire e guadagnare soldi. Una delle domande più frequenti che ci viene chiesta è, vista la vicinanza geografica, se sia possibile per i giocatori italiani giocare nei Casinò online con licenza Svizzera. Per questo motivo, abbiamo deciso di dedicare un intero articolo a questo tema e, con l’aiuto di un esperto, andremo a rispondere a questa fatidica domanda.

L’esperto ci viene in aiuto

Dal momento che la questione è abbastanza delicata e complicata, ci siamo serviti dell’aiuto dell’esperto Vittorio Rossi del sito web Casinò online stranieri https://onlinecasinostranieri.com, al quale andremo subito a chiedere delle domande chiave:

Prima di tutto, cosa cambia tra un Casinò AAMS e un Casinò licenziato in Svizzera?

Come tutti saprete, la Svizzera è molto più stringente su ogni tipo di cosa, e questo si riflette anche per quanto riguarda i Casinò Online; se l’AAMS lascia un pochino più di libertà alle piattaforme per quanto riguarda i software providers e altre piccole sfaccettature, i Casinò licenziati in Svizzera sono molto più stringenti. Dal 2017 infatti è stata approvata una legge che consente il gioco d’azzardo online, ma esso viene ristretto all’interno del territorio Elvetico, senza la possibilità quindi che operatori provenienti dall’esterno della Svizzera possano ottenere una regolare licenza.

Che ripercussioni ha tutto questo sul tema da noi affrontato oggi?

Ciò ha ovviamente le ripercussioni che tutti temevamo: è impossibile, per i giocatori residenti in Italia, iscriversi in un Casinò Online licenziato in Svizzera. E vi avvisiamo che non sarà possibile nemmeno cercare di eludere le piattafome utilizzando una VPN con il server in Svizzera, in quanto tutti questi siti di giochi da casinò online richiedono la verifica dell’identità per potersi iscrivere/giocare, quindi verrete bannati all’istante quando scopriranno che in realtà state utilizzando una VPN e residete al di fuori della Svizzera.

Ciò vale anche per gli Italiani che vivono nella cosiddetta “Svizzera Italiana”?

Assolutamente no. Dal momento che questi giocatori vivono in Svizzera, potranno tranquillamente sfruttare tutti i vantaggi che questi siti di giochi da casinò online propongono; essi sono infatti disponibili nelle principali lingue parlate in territorio Elvetico: Italiano, Francese, Tedesco e alcuni anche in Austriaco, ma in rarissimi casi. Ricordiamo comunque che per poter effettuare una valida registrazione a queste piattaforme, ogni giocatore dovrà fornire una prova della propria identità al sito stesso, mediante invio di un documento valido al Supporto Clienti o nell’apposita sezione proposta in fase di registrazione.

Quali sono i vantaggi di un casinò straniero licenziato in Svizzera?

Prima di tutto, dobbiamo avvisare i lettori che, rispetto ai Casinò italiani licenziati dall’AAMS, i casinò Svizzeri sono in numero molto minore, sia per via della popolazione totale che vive in territorio Elvetico, sia per scoraggiare il gioco d’azzardo.

I vantaggi principali sono sicuramente la sicurezza, in quanto ogni Casinò Online presente in territorio Svizzero è garantito che sia sicuro al 100%, quindi i giocatori potranno godere di un’esperienza sicura e leale; un altro vantaggio è la relativa libertà lasciata ai providers, i quali potrebbero presentare dei welcome bonus e delle promozioni periodiche di gran lunga superiori a quelle presenti sui Casinò AAMS. Possiamo dire, in conclusione, che questi sono i principali vantaggi che è possibile trovare nei casinò stranieri licenziati in Svizzera.

Conclusioni

Vogliamo, come prima cosa, ringraziare Vittorio Rossi per la sua professionalità e per il suo fondamentale aiuto nella stesura dell’articolo odierno; come abbiamo potutto vedere, per via delle restringenti leggi sul gioco d’azzardo presenti in Svizzera, i giocatori italiani con residenza in Italia non potranno sfruttare tutti i vantaggi che queste piattaforme propongono. Buone notizie invece per i giocatori italiani che vivono nella Svizzera Italiana: dal momento che fanno a tutti gli effetti parte del Territorio Elvetico, potranno iscriversi senza alcun tipo di problema alle piattaforme di gioco online svizzere e godere di un’esperienza di gioco unica. Auguriamo a questi giocatori buona fortuna e buon divertimento, ricordando sempre di giocare in maniera responsabile e di smettere immediatamente qualora si presentassero i sintomi della dipendenza da gioco d’azzardo.