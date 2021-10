Cartucce stampanti, la classifica di quelle con la miglior resa

Quali sono le migliori cartucce stampanti di sempre? Nonostante l’incremento dell’uso del PC e di una riduzione significativa della carta, sono ancora tutt’oggi tantissime le persone che ricorrono alla stampante per ogni evenienza e necessità. Dagli uffici a chi lavora in Smart Working, la stampante è da sempre una valida alleata per stampare documenti, fatture e tanto altro.

Naturalmente, per avere una resa ottimale, è importante valutare le cartucce per stampanti che possano assicurare un’ottima qualità di stampa. Abbiamo optato per alcuni dei brand più famosi, ma non solo: anche le cartucce compatibili, infatti, rappresentano al momento una validissima scelta, con enormi vantaggi per il budget. Se stai cercando le migliori cartucce per stampanti , ecco una classifica utile.

Cartucce compatibili Canon

L’inchiostro Canon è indubbiamente tra i migliori sul mercato. Il motivo è semplice: la stampa offerta è molto fine, soprattutto per chi necessita di stampare delle fotografie. In questo caso non si avrà una stampa che sbiadisce con il tempo, ma che resiste. Ed ecco perché è tra le cartucce stampanti migliori di sempre.

Il prezzo non va in genere a suo favore, perché è leggermente più alto della media, ma è adatto e particolarmente indicato per chi ha bisogno di stampare per lavoro. Un’alternativa a favore del risparmio sono le cartucce compatibili per stampanti Canon che non presentano problemi di compatibilità, salvo ovviamente che prima di acquistarle, è bene controllare la compatibilità con la stampante posseduta.

Cartucce stampanti Lexmark

Siamo al cospetto delle classiche cartucce compatibili, che presentano una buona qualità di stampa e un ottimo prezzo nel complesso. La cifra è infatti piuttosto contenuta, soprattutto se si considera che si possono acquistare comodamente in un set predisposto per stampanti Lexmark.

Anche se non è un prodotto originale, in ogni caso offrono il massimo: di solito sono vendute in una comodissima confezione da quattro cartucce, o possono essere acquistate singolarmente in base alle proprie necessità ed esigenze. Per chi vuole abbattere i costi e assicurarsi una buona qualità di stampa, è una pratica soluzione.

Cartucce compatibili Epson

Se sei in cerca di un ottimo prezzo e di una qualità ottimale, le cartucce compatibili Epson rientrano decisamente nella classifica delle migliori di sempre quando sono certificate ISO 9001 e ISO 140001, e si possono inoltre acquistare in confezioni multiple.

Oltre al grande classico – ovvero il nero – si trovano ovviamente anche per gli altri colori il giallo, il magenta e il ciano. Dobbiamo dire che quelle con le certificazioni sono dei buoni prodotti e la qualità di stampa non viene affatto meno e sono cartucce molto valide.

Cartucce compatibili Brother

Le cartucce compatibili per Brother presentano innumerevoli vantaggi. Anzitutto, sono spesso in vendita in comodissimi pack multipli, che nel complesso non è affatto male, soprattutto per chi ha bisogno di rifornire l’ufficio o l’home office.

Per quanto riguarda l’inchiostro, è davvero di ottima qualità: le cartucce per il nero sono praticamente impeccabili. Di conseguenza si avrà un’elevata quantità di stampa, senza alcun problema o inceppamenti. Il rapporto qualità/prezzo, infine, lascia completamente soddisfatti, in particolare per chi lavora in Smart Working .

Cartucce stampanti HP

Le cartucce compatibili per stampanti HP si trovano generalmente in commercio sia in versione singola che nelle pratiche combo pack, che sono sicuramente da preferire nel momento in cui si ha la necessità di stampare in modo piuttosto frequente. Il rendimento sulle pagine delle cartucce HP non è affatto da mettere in discussione.

La qualità della stampa, infatti, è assolutamente nitida, precisa e piuttosto affidabile. Tra gli altri vantaggi da non sottovalutare troviamo la facilità di installazione, che consente di cambiare le cartucce alla stampante in totale autonomia, anche per chi magari non è un nativo digitale o un grande appassionato di tecnologia.