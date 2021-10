Dal 4 dicembre si scia sulle montagne della Métropole Nice Côte d’Azur

Le stazioni sciistiche della Métropole Nice Côte d’Azur apriranno il 4 dicembre 2021 e rimarranno in funzione fino al 18 aprile 2022.

Questa la notizia che gli sciatori attendevano per tornare, quasi in piena libertà, sulle nevi delle Alpi Marittime francesi dopo l’interruzione traumatica di febbraio 2019 e il quasi totale stop nel 2020.

Addirittura l’apertura potrebbe anticipare di sette giorni ed avvenire il 27 novembre se un’abbondante nevicata dovesse imbiancare le piste: c’è una gran voglia di ripartire e soprattutto di invertire la tendenza dell’ultimo periodo emulando i grandi numeri fatti registrare durante la stagione estiva.

Per prime ad aprire, il 4 dicembre saranno le stazioni di sport invernali di Auron, Isola 2000 e La Colmiane.

Gli appassionati dello sci di fondo e dello sci alpino trovano, nel territorio della Métropole, più di 700 chilometri di piste circondate da paesaggi soleggiati, che offrono una tavolozza incomparabile di diversità di ambienti.

Queste le località che ospitano, nella Métropole Nice Côte d’Azur, strutture idonee per gli sport invernali

Auron

Tutto l'anno, la stazione propone animazioni per i piccoli e per i grandi. Auron é la stazione turistica in cui è bello trascorrere le vacanze. A meno di un'ora e mezza da Nizza, la stazione sciistica di Auron, villaggio caratteristico a 1600 m di altitudine e alle porte del Parco Nazionale del Mercantour, propone vacanze in cui l'attività sciistica, la convivialità, il relax e il divertimento si mescolano armoniosamente.

Isola 2000

Il paradiso degli amanti degli sport sulla neve “alla moda”, sci, surf o free-style!

A un'ora e mezza dalla Costa Azzurra e dal suo aeroporto internazionale, la stazione di Isola 2000, vetta delle Alpi del Sud, accoglie tutto l'anno per una vacanza piena di emozioni. Situata a 2000 m di altitudine e alla frontiera con l'Italia, Isola 2000 si affaccia su un ambiente naturale eccezionale.



La Colmiane - Valdeblore

La Colmiane è una stazione sciistica per famiglie che conta 20 piste e 6 impianti di risalita.

Attività in inverno: sci, snowboard, escursioni, racchette. Attività in estate : percorso acrobatico forestale, Colmiane Forest”, parapendio, centro equestre, canyonning, seggiovia, mountain byking, slittino d'estate, minigolf e via ferrata.



Centre nordique du Boréon - Saint-Martin-Vésubie

Sci di fondo, pattinaggio, racchette da neve.

In estate lo Chalet du Boréon è il punto di partenza di numerosi sentieri escursionistici e il luogo dove avvicinarsi alla pratica della scalata. In inverno lo Chalet du Boréon diventa il Centro per le attività di sci da fondo, pattinaggio, escursioni con le racchette da neve.



Station de Roubion les Buisses

La stazione dispone di 8 impianti di risalita, tra cui una seggiovia. Il comprensorio sciistico si estende in più di 30 km di piste di sci alpino e in 12 km di piste di sci nordico.

Saint Dalmas le Selvage

Stazione che si fregia del marchio “Stations Villages des Alpes du Sud”, perfetta per lo sci alpinismo e lo sci di fondo.

Saint-Dalmas le Selvage è il punto di partenza verso i grandi spazi dove praticare attività quali lo sci alpinismo e arrampicata sulla cascata di ghiaccio, riservata a principianti e arrampicatori esperti, seguiti da istruttori e debitamente equipaggiati. L'area degli sport nordici offre 35 km di sentieri tracciati per ciaspole, ad accesso libero e gratuito. Sui due itinerari principali che sono il circuito d’Anelle e quello di Gianto, due rifugi diurni consentono di prendere una pausa in un piccolo chalet di montagna con una pentola, della legna e tutto l'occorrente per accendere il fuoco. Anch'esso ad accesso libero e gratuito, è da scoprire con la famiglia o con gli amici per una sosta conviviale in piena natura. Per praticare lo sci di fondo vi sono due anelli da 1km e 4,5 km con un dislivello leggero.