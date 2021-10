Quali sono gli sport più popolari per scommettere su siti di scommesse stranieri e bookmakers italiani?

Scommettere è una pratica che agli italiani piace davvero tanto e sono milioni i giocatori che ogni anno piazzano almeno una scommessa su un bookmaker online. Ma vi siete mai chiesti quali sono gli sport più popolari sui quali scommettere in un bookmaker italiano e straniero? Noi sì, e abbiamo deciso di scrivere un articolo a riguardo, servendoci anche dell’aiuto di un Esperto.

Abbiamo l’onore di avere a fornirci il suo parere l’esperto Luca Ricci del sito web Scommesse stranieri: https://scommessestranieri.com , il quale ci aiuterà a capire meglio quali sono gli sport più popolari sui quali scommettere:

Incominciamo dal nostro Paese, quali sport sono i più scommessi dagli italiani nei bookmakers AAMS?

Come è facile immaginare, gli Italiani amano il calcio, lo sport più praticato a livello nazionale, e ciò si riflette anche sul lato delle scommesse sportive: è infatto il calcio l’evento agonistico più scommesso dagli italiani nei bookmakers AAMS, anche per via delle sue numerosissime opzioni di scommessa, degli innumerevoli eventi giornalieri e dei mercati a disposizione degli scommettitori. Non molto distante segue però il Basket: essendo uno degli sport in più rapida crescita in termini di numero di fan che lo guardano, il basket sta diventando sempre più popolare. Nuovi fan lo stanno scoprendo in tutto il mondo e alcuni di loro amano scommettere sulle loro squadre preferite. Le numerose opzioni di scommessa intrigano gli scommettitori, dal momento che è possibile guadagnare un bel gruzzoletto con alcune tipologie di scommessa molto difficili da indovinare.

Per concludere questa top 3, un altro sport che sta diventando sempre più popolare tra gli scommettitori, è il tennis; Scommettere sul tennis è semplicissimo. Tutto quello che devi fare è pronosticare il vincitore della partita o di un torneo e sei a posto. Naturalmente, fare queste previsioni implica una discreta conoscenza dei giocatori e della loro forma.

Invece, parlando di siti scommesse stranieri, ci sono delle differenze? O gli sport più popolari sono sempre gli stessi?



No, nei siti scommesse stranieri ci sono numerosissime differenze ma anche tante analogie. Se dobbiamo fare, anche in questo caso, una top 3 degli sport più scommessi, troveremmo in cima anche qui il calcio, imbattibile a livello mondiale a causa della sua popolarità e semplicità di gioco/scommessa. Per quanto riguarda il secondo posto invece, se lo contenderebbero il basket (come per l’Italia) e le corse dei cavalli, poco apprezzate in Italia ma amate nei bookmakers esteri; conosciuto come lo sport dei re, l'ippica era una volta l'unica opzione di scommessa prima che il calcio e il tennis prendessero piede, ed è proprio per questo motivo che alcuni scommettitori, come quelli inglesi o indiani, preferiscono di gran lunga questo sport per scommettere rispetto a tutti gli altri. Un altro sport molto scommesso sui bookmakers stranieri, per andare a concludere quest’altra top 3, è il Football Americano. Con un gran numero di partite giocate durante la settimana, ci sono numerose opportunità per gli scommettitori di vincere alla grande, e la sua estrema popolarità negli USA ha trascinato questo sport a livello globale nel mondo delle scommesse online.

La popolarità degli sport in un bookmaker online, fa la differenza?

Possiamo dire di sì. Se uno sport è molto popolare in un bookmaker online, è più probabile che quel sito di scommesse offra e proponga ai suoi utenti numerosi bonus e promozioni dedicate, oppure fornisca un servizio di live streaming gratuito per poter guardare le partite e nel frattempo effettuare delle scommesse in-play.

Se nei primi posti non ci sono state particolari sorprese, è stato curioso vedere come sport del calibro delle corse con i cavalli e del football americano, ricoprissero una fetta importante sui vari bookmakers online. Noi ringraziamo Luca Ricci per il grande aiuto che ci ha fornito a sviluppare l’articolo di oggi, e non ci resta che augurarvi buon divertimento con le vostre scommesse online! Nel caso in cui vogliate approfondire ulteriormente l’argomento dei bookmakers italiani e siti di scommesse stranieri, ti consigliamo di leggere prima le recensioni e le testimonianze per fare la scelta giusta.