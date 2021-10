Halloween in famiglia, tanti appuntamenti a Nizza (Foto)

In occasione di Halloween e delle Festività di Ognissanti, una serie di appuntamenti è in programma nei musei, parchi e luoghi pubblici di Nizza.

Si tratta, in coincidenza con le lunghe vacanze scolastiche autunnali, di spettacoli, incontri, manifestazioni dedicati soprattutto ai ragazzi ed ai bambini, anche se aperti a tutti.



Questi i principali appuntamenti



Halloween alla Biblioteca Louis Nucéra



L’heure du conte - Giovedì 28 ottobre ore 15

Atelier bruitage et doublage - Sabato 30 ottobre ore 10,15

Atelier Maquillage d'halloween - Sabato 30 ottobre ore 14

Halloween all'Opéra Nice Côte d'Azur



Le Fantôme de l’Opéra - Sabato 30 e Domenica 31 ottobre ore 19.

Concerto dell'Orchestra Filarmonica di Nizza domenica 31 ottobre ore 11.

Halloween alla pista di pattinaggio Jean Bouin



Domenica 31 ottobre 2021 dalle 9 alle 12 e dalle 22 alle 01



Halloween al Phoenix Park

Domenica 31 ottobre dalle 10 alle 16



Musée d’Art moderne et d’Art Contemporaine



Dal 26 al 29 ottobre 2021 dalle 14 alle 16

Maison de l’environnement

Promenons-nous dans le bois - Laboratori didattici



26 ottobre dalle 10 alle 11

26 ottobre dalle 14 alle 15

Opération Nichoir en ville



27 ottobre dalle 14 alle 15,30

28 ottobre dalle 14 alle 15,30

A la découverte de la nature



2 novembre dalle 10 alle 11,30

2 novembre dalle 15 alle 16

4 novembre dalle 10 alle 11,30

4 novembre dalle 15 alle 16

Initiation au jardinage écologique



3 novembre dalle 14 alle 15,30

Sport et plein air

Visite allo stadio Allianz Riviera



26, 28, 30 ottobre alle 11 e alle 14

Caravane du sport au Parc Phoenix



27 ottobre dalle 10 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,30

Cours vélo pour enfants à l’entrée du parc du Château



3 novembre dalle 9alle 12 e dalle 13,30 alle 16,30

Accrobranche au Parc Phoenix



Tutti i giorni durante le vacanze scolastiche

Musée Matisse

D’après Noël Dolla – Explosions de couleurs



27, 28, 29 ottobre alle 10

D’après Noël Dolla – Les Petits calligraphes



27, 28 et 29 ottobre alle 14

Croquer Matisse



28 ottobre e 4 novembre à 10,30

Histoire des arts – L’art contemporain, du geste à la trace



28 ottobre et 4 novembre alle 14

Visite interactive en famille



29 ottobre e 5 novembre alle 10,30

Théâtre Francis Gag



Monsieur Mouche Clown musical – Compagnie Gorgomar 27 ottobre alle 14

A l’Ouest Western moulinette – Clown - Compagnie Entrechocs 6 novembre alle 14



Muséum d’Histoire Naturelle de Nice

Les après-midis « animales »



Mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre ore 15,30

Mercoledì 3 e giovedì 4 novembre ore 15,30