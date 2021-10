F1. Qualifiche Austin, super pole di Verstappen davanti a Hamilton. La Ferrari è in forma, quarto Leclerc

È uno stupendo testa a testa quello che stanno fornendo i due protagonisti per la lotta al Mondiale di Formula 1. Verstappen e Hamilton si rispondono colpo su colpo nel Q3, e alla fine è l'olandese a conquistare la pole position sul circuito di Austin.

Partiranno uno accanto all'altro, e dietro ci saranno Perez con la seconda Red Bull e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che segna il quinto tempo ma guadagna una posizione per la penalità alla Mercedes di Bottas. Buon weekend a stelle e strisce per la rossa fin qui, confermato dal sesto tempo (diventato quinto posto in griglia) di Sainz, con il Cavallino a caccia di quel podio malinconicamente svanito due settimane fa in Turchia.