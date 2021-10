Montecarlo Automobiles ha segnato al 26º Monaco Yacht Show il ritorno sul mercato

Montecarlo Automobiles è stata presente al 26º Monaco Yacht Show che si è svolto dal 22 al nel famoso Port Hercule, Monaco.



Durante questo evento unico ed eccezionale a livello mondiale, sono stati presentati i futuri programmi della Montecarlo Automobiles.



Il giovedì 23 settembre è stata organizzata una Presentazione Ufficiale con una vera e propria prima mondiale di due prototipi di auto realizzati appositamente per questo evento, l’ÈTÈ e la MIG20 e di altri strumenti marini trendy ed innovativi, l’ALA50, l’ÈTÈ e la JETMIG.



Questa presentazione internazionale ha segnato il rilancio del Brand con l'ingresso di un nuovo Presidente, Bogdan Skutkiewicz, e con un nuovo Amministratore Delegato, Giorgio Stirano, i quali affiancano Fulvio Maria Ballabio, Fondatore ed Ambasciatore del marchio, garantendo un impegno che si è rinnovato negli anni e che, grazie ai nuovi progetti in arrivo, raggiungerà un nuovo livello di eccellenza.



Hanno partecipato all’evento campioni sportivi, artisti internazionali, personalità delle istituzioni monegasche e dell’imprenditoria.

Fra gli ospiti: dal mondo dello sport, il pilota campione del mondo, Stéphane Richelmi, l’ex-pilota di formula 1 Alex Caffi; dal settore dell’entertainment e della cultura, Lorena Baricalla, Étoile internazionale, cantante ed attrice. In questa occasione è stato girato un Episodio della serie “Lorena & Friends” per l’americana JUL-TV Network prodotto dalla PromoArt MonteCarlo Production. La trasmissione di real life, arte, luxury e lifestyle ha illustrato la Montecarlo Automobiles con la partecipazione di Bogdan Skutkiewicz e degli ospiti dell’evento.



Inoltre erano presenti Marcos Marin, Artista ufficiale della Fondazione del Principe Alberto II di Monaco; dalle istituzioni, Christian Tornatore, Commissario Generale dell’Automobile Club de Monaco; Jacques Pastor, Vicesindaco e assessore agli sport presso il Comune di Monaco; i Blogger di luxury e lifestyle nonché ambasciatori del Monaco Yacht Show 2021, Davide Cesaro e Seyma Yigit ; dal mondo dell’imprenditoria e Sport, Johnny Cecotto Jr., CEO & Co-founder di Stars Monte Carlo.



Montecarlo Automobiles fondata nei primi anni '80 da Fulvio Maria Ballabio nel cuore del Principato di Monaco, culla della cultura automobilistica e del lusso, con la missione di stabilire nuovi standard nell'industria dell'Hypercar, sia in termini di prestazioni che di ingegnerizzazione come l'introduzione del telaio in fibra di carbonio nelle vetture stradali.



Durante questi 4 giorni il brand Montecarlo Automobiles ha riscontrato un grande interesse e successo nel prestigioso Principato di Monaco.