Ligue 1: Nizza e Monaco, importanti vittorie. Il campionato per le squadre della Costa Azzurra è a una svolta?

A 13 minuti dal termine il Nizza era sotto di 2 reti con il Lione e la partita sembrava avviata verso la sconfitta. Poi, in pochi minuti, la situazione si è ribaltata e per i rossoneri la gara si è conclusa con un’apoteosi: una vittoria, contro una diretta avversaria nella sfida per accedere alle coppe europee, che potrebbe rappresentare una svolta nel torneo.

Anche il Monaco ha vinto in casa con il Montpellier e conquista l’ottavo posto in classifica e soprattutto trova finalmente fiducia nei propri mezzi.

Una giornata, l’ undicesima , che ha visto le due squadre della Costa Azzurra ritrovare il morale, il che non guasta.

L'incontro clou della sera ha registrato il pareggio tra il Paris Saint Germain ed il Marsiglia. Vittoria importante per il Lens, opposto al Metz: la squadra del Pas di Calais, resta ben salda al secondo posto in classifica. Vincono anche il Rennes, a spese dello Strasburgo il Troyes che va ad espugnare il campo del Reims e si toglie dai posti della classifica che scottano e il Nantes sul Clermont.

Terminano in parità Saint Etienne – Angers con l’allenatore dei padroni di casa, Claude Puel, che, forse, riesce a salvare la panchina, anche se la situazione in società si è fatta tesa e Lorient – Bordeaux. Non si ride nemmeno a Lille con i campioni di Francia costretti al pareggio casalingo dal Brest.

La dodicesima giornata anticiperà il quarto turno delle Coppe europee.

Non è un caso, dunque, che l’anticipo in programma venerdì 29 ottobre sia Paris Saint Germain – Lille, lo scontro tra i primi della classe di quest’anno ed i campioni di Francia in carica.

Sabato 30 ottobre altre due gare importanti per la classifica: Lione – Lens che riguarda i quartieri alti e Metz - Saint Etienne, quasi uno spareggio per la salvezza.

Tutte le altre gare si giocheranno domenica 31 ottobre .

Il Nizza viaggerà alla volta di Angers dove scenderà in campo all’ora di pranzo, mentre il Monaco sarà di scena a Brest.

Gara vera sarà senza dubbio Clermont – Marsiglia, mentre la quarta equipe del Mediterraneo, il Montpellier riceverà il Nantes.

Interessanti anche Troyes – Rennes e Strasburgo – Lorient. Completa il tabellino della dodicesima giornata Bordeaux – Reims.



