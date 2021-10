I luoghi della Movida a Milano: come scegliere quello giusto

Beh, a Milano c’è proprio l’imbarazzo della scelta. C’è movida per tutti i gusti e bisogna solo scegliere quella che fa al caso tuo.

Quella che rispecchia le tue tasche – anche se, comunque, il capoluogo lombardo è costoso da questo punto di vista -, il tuo modo di pensare o, comunque, il tuo modo di intendere il divertimento.

Pronto? Cominciamo questo viaggio nella nightlife milanese!

Quartiere di San Lorenzo

Ha lo stesso nome del quartiere che si trova a Roma e il parallelismo c’è tutto. Perché, così come nella capitale italiana, anche a Milano la caratteristica di questo quartiere è la stessa.

Pieno di storia – a Milano ci sono le famose colonne, le più famose in città – e bar più popolari, così come nell’omonimo quartiere romano. Qui è facile trovare persone che prendono un drink e si siedono a terra o, comunque, si appoggiano proprio a queste colonne.

Negli anni ’70 questa era la zona degli intellettuali di sinistra dove si facevano tante riunioni per il futuro della città e del partito stesso.

Luogo giovanile, adatto per gli studenti universitari.

Navigli

La zona della movida più famosa di tutta la città. Forse gli studenti ce ne sono di meno, ma non mancano, ad esempio, imprenditori accompagnati da escort a Milano per poter chiudere dei contratti di lavoro.

Che piaccia o no, infatti, la presenza femminile che accompagna l’imprenditore è molto importante e qui si chiudono diversi accordi, tra un drink e l’altro.

Molto famosi sono gli happy hour: si paga un costo fisso, generalmente sui 10€, e si mangia tutto ciò che si vuole. Generalmente ciò avviene prima di cena, o in sostituzione di essa. Per il dopo cena, invece, i bar si trasformano in locali dove si servono drink particolari per chi ha un palato sopraffino in tal senso.

Isola

Se guardiamo il quartiere Isola adesso e lo confrontiamo con foto del passato, sembra di aver sbagliato qualcosa e di vivere in un’altra città. Perché ha subito delle trasformazioni che lo hanno reso da zona dimenticata a luogo di ritrovo per famiglie, giovani e adulti.

Lo scenario che appare in questi metri quadrati è molto bello ed è diventata perfino una zona chic. È qui, infatti, che sorge il famoso bosco verticale: un grattacielo, perfettamente abitabile, che è composto da una ricca vegetazione.

Non mancano locali più raffinati, che fanno ascoltare musica Jazz o, comunque, brani di un certo livello.

Il centro cittadino

Anche il centro storico di Milano è molto signorile e, quindi, dimentica il centro composto da viuzze strette pieno di locali. Ma, proprio per questo, il centro della città resta una zona molto conosciuta dal punto di vista della movida.

È qui, ad esempio, che si svolgono i più importanti eventi. All’ombra del Duomo, infatti, non di rado è possibile trovare persone che chiacchierano e che si divertono.

Tra corso Como e il Parco Sempione, ci sono dei locali molto chic, per chi vuole un ambiente un po’ più elegante e un’atmosfera di un certo tipo.

Del resto, qui siamo nel cuore della capitale economica e anche i locali si devono adattare al contesto che li circonda!