Sono bastate poche settimane per decretare il successo delle nuove biciclette elettriche

Punto di alimentazioner per e-Vélobleus, Promenade des Anglais

Il nuovo servizio ha cominciato a girare a regime solo lo scorso 30 settembre in occasione dei Nice Transition Days, ma le 300 nuove bici elettriche e-Vélobleus, più efficienti delle precedenti, hanno già conquistato molti utenti.

Più attraente, maneggevole ed efficiente per gli spostamenti di tutti i giorni, ogni bici viene noleggiata fino a 10 volte al giorno, rispetto alle 4-5 volte dei modelli precedenti, con un totale di quasi 1200 noleggi al giorno.

Sottolinea Christian Estrosi come la nuova gamma di e-Vélobleu, offra agli abitanti della Métropole un'alternativa ad alte prestazioni ed ecologica all'uso.

La nuova gamma mira diffondere la bicicletta, come mezzo di trasporto economico, benefico l’ ambiente e la salute.

L'offerta e-Vélobleu si inserisce nella continua creazione di piste ciclabili e parcheggi per i ciclisti.

Le nuove biciclette elettriche, che presentano un'autonomia di 50 chilometri, sono anche più potenti, manovrabili, dinamiche, soprattutto in collina, rispetto alle vecchie e-velobleus. L'utilizzo è facilitato, poiché non è più necessario fissarle ad un punto fisso con una catena grazie al sistema di bloccaggio direttamente sull'applicazione.

Il noleggio è semplificato grazie all'utilizzo di un QR Code e al miglioramento della qualità del GPS che permette una migliore geolocalizzazione. Infine, la sicurezza è stata rafforzata contro danni e furti.

La flotta comprende ora 300 unità disponibili nei comuni di Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Nizza, Villefranche-sur-Mer, St-Jean-Cap-Ferrat e Beaulieu-sur-Mer e sarà completata alla fine di novembre da 150 ulteriori Vélobleus.