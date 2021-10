Una breve visita a Monaco

La nascita del principato di Monaco avviene come colonia di Genova intorno al 1215. Dal 1789 al 1814 si trovò sotto il dominio della Francia; il Principe di Monaco era il sovrano supremo del paese. Questo succede fino al 1911 quando Monaco divenne una monarchia costituzionale. Monaco ha raggiunto un accordo con la Francia nel 1918, in base al quale la Francia ha accettato di fornire a Monaco una protezione limitata. Questo accordo implicava il fatto che Monaco avrebbe sostenuto la politica e gli interessi economici francesi. Monaco è arrivato ad essere un membro ufficiale delle Nazioni Unite solo nel 1993, questo gli ha permesso di ottenere il diritto di voto. Nel 2005 è subentrato al governo di Monaco il principe Alberto II, figlio del principe Ranieri III.

Trovandosi sulla riviera francese, il lembo di terra più affascinante e famoso del pianeta, presentando anche una vegetazione lussureggiante. È un posto del quale ti innamorerai sicuro, grazie al mare blu profondo, i fiori vibranti e le graziose palme. Il Principato di Monaco viene riconosciuto per le sue ville lussuose, per i boutique di stilisti, yacht di lusso e ristoranti opulenti. Inoltre a Monte-Carlo si può trovare anche il famoso casino, dov’è possibile giocare alle slot machine .

Monte-Carlo, uno dei quartieri più opulenti di Monaco

Il quartiere di Monte-Carlo è uno dei più famosi e dei più affascinanti di Moncao, a tal punto da essere considerato il suo capoluogo. Le strade qua sono fiancheggiate da negozi di stilisti di fascia alta e boutique di gioielli di lusso. La famosa terazza di Place du Casino ti offrirà una vista mozzafiato sul mare. Ci sono molte vie dello shopping alla moda, come l'Avenue de la Costa con le sue boutique di lusso. In questo quartiere abbiamo presente anche una magnifica struttura Belle Epoque e cioè il Teatro dell’Opera, che fu inaugarato nel 1875.

La famosa Cattedrale di Monaco si trova qua (prese vita nel 1875) in nome di San Nicola. Costruito in stile romano-bizantino con pietre bianche, è un'imponente struttura che è servita come ultima dimora dei Principi Grimaldi di Monaco, tra cui il Principe Ranieri III e la Principessa Grace. Una scalinata che copre l'intera larghezza della facciata fornisce l'accesso alla cattedrale. Un rosone si trova sopra il portale d'ingresso e dovrebbe essere visto dall'interno. L'illuminazione naturale illumina gli interni, donando all'edificio un'atmosfera calda e accogliente. Il Grande Organo si trova direttamente di fronte all'ingresso. La Cattedrale ha ospitato alcuni organi nella galleria. L'organo attuale, è stato costruito nel 1975 ed è stato rimaneggiato e sostituito nel 1987.

Musée Oceanographique, uno dei più antichi al mondo

Il Musée Oceanographique a Monaco è famoso in tutto il mondo, a quasi 90 metri sul livello del mare. Questo è uno degli acquari più antichi al mondo, costruito nel 1910 dal principe Alberto I, il Musée Oceanographiqu ha mostre di fama mondiale di scienze marine e oceanografia in continua evoluzione. Il museo presenta un acquario con una laguna molto profonda che funge da divisore per appunto separare le specie di pesci tropicali da quelli più pericolosi come squali ed altri predatori marini. Gli Acquari sono divisi in tre sezioni: l'Acquario Tropicale, l'Acquario Mediterraneo e la Laguna degli Squali. Ci sono circa 100 piscine di acquari con ambienti naturali realistici come le barriere coralline.

Les Jardins Saint-Martin

Questi giardini si affacciano sulle stupende acque azzure del Mar Mediterraneo, e sono abbastanza vicini al Musée Océanographiqu. Quindi sono perfette per una camminata dopo una visita al museo, qua potrai vedere un’affascinante statua del noto ricercatore marino Alberto I. Questi giardini drammatici presentano una miriade di specie esotiche e fiori vibranti che prosperano sotto il sole del Mediterraneo. Presentano dei piccoli sentieri che si snodano tra le creste rocciose e le creste erbose, come se invitassero i visitatori a fare una passeggiata. Inoltre si possono ammirare da qua dei piccoli laghetti, fontane e ci sono dei bellissimi punti panoramici.

La famosa cucina di Monaco

La cucina di Monaco è certamente una delle più raffinate dato che la sua clientela è una esigente che apprezza un buon pasto. Per quelli che sono disposti a concedersi ristoranti di lusso, ci sono molti di questo tipo a Monaco. Uno dei più famosi è Le Louis XV - Alain Ducasse all'Hôtel de Paris Monte-Carlo, il menu consiste in un'alta cucina contemporanea di ispirazione mediterranea preparata con i migliori ingredienti locali.