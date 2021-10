Il 4, 5 e 6 novembre, tutti 'Ai fornelli' con Juan Arbelaez a CAP3000!

Da giovedì 4 a sabato 6 novembre, CAP3000 inviterà i suoi visitatori a vivere e condividere momenti conviviali sul tema della cucina sana, cucina responsabile e cucina di buon umore.

Ad animare questi 3 giorni di festa, tutta una serie di chef locali, con, come guest star, lo Chef colombiano Juan Arbelaez. Scoperto dai francesi durante la sua partecipazione alla terza stagione dello spettacolo Top Chef nel 2012, il cuoco e opinionista di origine colombiana è atteso al centro commerciale di Saint-Laurent-du-Var sabato 6 novembre nell'ambito dell'evento culinario "Aux Fourneaux".

Con questo incontro, CAP3000 promuove la cucina di tutti i giorni: impegnata e allegra, accessibile e condivisibile. Le parole chiave di questi 3 giorni saranno: locale, creativo e buono. Nel menù di queste giornate: un mercato biologico sul piazzale della Porte di Cannes con produttori locali, laboratori di cucina con chef locali, una masterclass e uno spettacolo culinario con Juan Arbelaez e intrattenimento musicale inaspettato per grandi e piccini. Juan Arbelaez sostiene la condivisione di una cucina che rispetti le stagioni. Chef 2.0, è felice di condividere le sue capacità con suggerimenti per la comunità, per realizzare le ricette più semplici, alle quali porta sempre il suo tocco personale.



Sabato 6 novembre, dalle 11:00 alle 12:00, ospiterà al Corso un'esclusiva masterclass che permetterà ai 10 fortunati iscritti di seguire un corso al suo fianco e beneficiare dei suoi preziosi consigli.

Un altro grande momento, il suo spettacolo culinario, aperto a tutti e trasmesso in diretta su Digital Wave. Come preludio a questo spettacolo, come antipasto, Playtronica (studio di creazione musicale che sviluppa tecnologie intorno alla musica attraverso il contatto) fornirà una performance dal vivo di mezz'ora e farà cantare frutta e verdura di stagione. Juan Arbelaez concluderà la sua giornata al CAP3000 con una sessione di autografi (dalle 16:30 alle 17:30).