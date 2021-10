Houda Bakkali e Monaco sulla rivista TIME

TIME lancia TIMEPieces, la prima iniziativa del suo genere e una raccolta di oltre 4.500 NFT originali di oltre 40 artisti in tutto il mondo

L'artista visiva Houda Bakkali partecipa a questa iniziativa con l'opera “Apasionadamente” un omaggio alla felicità ispirata ai colori di Monaco, Sanremo e del Mediterraneo.

Houda Bakkali TIME piece: https://time.com/collection/timepieces-nft/6098957/houda-bakkali/

TIME sta lanciando TIMEPieces, una nuova community NFT e un'iniziativa di TIME con opere originali di oltre 40 artisti.

TIMEPieces celebra il lavoro degli artisti, che è stato un aspetto fondamentale del marchio TIME per quasi 100 anni.

Gli artisti per la collezione genesi di TIMEPieces provengono da un gruppo organizzato dal direttore creativo di TIME D.W. Pine. Il gruppo scelto per partecipare a TIMEPieces vive in quasi tutti i continenti e utilizza un'ampia varietà di approcci al proprio lavoro, dalla fotografia alle illustrazioni, ai dipinti e altro ancora. Quasi un quarto di loro ha prodotto cover per TIME in passato. La metà non ha mai prodotto un NFT. Alcuni dei pezzi sono fermi e alcuni sono animati. Tutti sono completamente originali per TIME e ogni pezzo della collezione è incentrato sull'idea di "Costruire un futuro migliore".