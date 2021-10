Kart elettrici sulla Promenade? Nizza ospiterà la disciplina che “spopola” a Monaco

Sulla strada delle energie alternative e dello zero inquinamento, la Promenade des Anglais potrebbe ospitare, il prossimo anno, una delle sei gare del Monaco ekart Championship, campionato di kart 100% elettrico.

Si tratta di una disciplina che sta “spopolando” nel Principato, che presenta caratteristiche del tutto diverse da quelle dei normali campionati di kart, in grado di esaltare la capacità dei piloti a bordo di veicoli che sono identici nelle caratteristiche.

Un primo passo, nel 2022, verso l’organizzazione di campionati europei e mondiali della disciplina che sta velocemente imponendosi e che vedrà impegnate tre categorie di piloti, logicamente a bordo di kart di diversa potenza: ragazzi dai 7 agli 11 anni, junior dagli 11 ai 14 anni e senior oltre i 14 anni. E’ allo studio la creazione di una sezione "baby" per i bambini di 5-7 anni.



Il campionato del prossimo anno dovrebbe svilupparsi su 6 gare, delle quali una da disputarsi in Italia e l’altra a Nizza sulla Promenade des Anglais.



E’ in atto una partnership con il marchio di Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari che ha iniziato la sua carriera proprio nel kart.



Rispetto ai kart che siamo abituati a veder gareggiare, particolarmente rumorosi, l’ e-kart essendo elettrico è silenzioso, torna alle origino delle sport essendo dotato solo di 2 pedali, 4 ruote, un volante ed un motore.



Le gare, inoltre, sono in numero ridotto proprio per evitare al massimo l’impatto e per rispettare i più giovani, non distogliendoli dallo studio.

Il campionato, infatti, si svolge solo nei fine settimana o durante le vacanze scolastiche.