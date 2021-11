Quali sono i migliori casinò online stranieri con Bitcoin?

Quali sono i migliori casinò online esteri con Bitcoin? Vuoi scoprire quali sono le differenze tra Bitstarz e Golden Star Casino?

Per poter determinare quale sia realmente il miglior casinò online bisogna necessariamente tenere in considerazione una serie di fattori. Tra questi requisiti bisogna prendere in esame sicuramente la varietà di giochi all'interno del catalogo, la presenza di diversi bonus e la versatilità sui metodi di pagamento. Attualmente i casinò online di maggior rilevanza nel settore del gioco d'azzardo sono sicuramente Bitstarz Casino e Golden Star. Se ti interessa e vuoi approfondire maggiormente questo argomento, scorri e continua a leggere l'intero articolo.

Bitstarz Casino

Il casinò Bitstarz dispone di un esteso catalogo che comprende oltre 2600 giochi tra cui scegliere in cui spicca una varietà importante di slot machine e la sezione live. La qualità di gioco di questo casinò online è assicurata dalla fornitura dell'intrattenimento da parte di alcuni software provider di fama internazionale. Tra questi ricordiamo ad esempio due sviluppatori come GameArt e Betsoft. Grazie a questi fornitori, il sito permette ai giocatori di beneficiare di un aggiornamento continuo del catalogo di gioco attraverso il rilascio costante di nuovi titoli.

Oltre alla varietà di giochi, Bitstarz offre una serie di bonus che permette ai giocatori di rientrare almeno in parte a fronte dell'investimento effettuato. I vantaggi economi derivano da un rimborso variabile del 50% o del 100% dal primo al quarto deposito, mediante free spins per le slot machine o attraverso la possibilità di vincere viaggi in giro per il mondo. Tra i metodi di pagamento invece, a parte quelli standard, spicca la criptovaluta e in particolar modo il bitcoin.

Golden Star Casino

Golden Star Casino offre un catalogo di gioco abbastanza completo, caratterizzato però dall'elevato numero di slot machine. Inoltre vi è un'ampia sezione live di gioco che permette al giocatore di beneficiare di un'esperienza di gioco più realistica grazie al confronto dal vivo con veri dealer e croupier. Tra i software provider più famosi al mondo troviamo Netent, GameArt, BetSoft e Playn' GO.

In questo casinò è possibile inoltre godere di una serie di bonus come il rimborso totale o parziale dal primo al terzo deposito, diversi bonus settimanali variabili tra cui le giocate omaggio e un programma di fedeltà a punti per i clienti più affezionati. Anche in questo casinò online, tra i diversi metodi di pagamento è possibile usufruire delle criptovalute e soprattutto del bitcoin. Questo tipo di criptovaluta è la moneta digitale più conosciuta e che possiede il maggior numero di investitori al mondo. Infine, entrambi i casinò online sono provvisti di una versione mobile che permette agli utenti di poter giocare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, tramite smartphone o tablet.

Le protagoniste di questi casinò: le slot machine

Abbiamo sottolineato come questi due casinò online stranieri siano particolarmente apprezzati per l'estesa varietà di slot machine presenti all'interno del loro catalogo di gioco. Questo gioco viene particolarmente apprezzato non solo per la sua semplicità ma anche e soprattutto per la possibilità di vincere reali ed ingenti somme di denaro scommettendo puntate molto basse. Non è necessario studiare strategie e non si deve essere in possesso di determinate competenze per poter giocare alle slot machine. L'allineamento dei simboli sui rulli è casuale ed automatico, quindi per beneficiare di un ricco jackpot, l'unico requisito richiesto è la fortuna.

Il bitcoin e la nuova frontiera digitale

Su Bitstarz e Golden Star Casino è possibile utilizzare come metodo di pagamento la criptovaluta e soprattutto il bitcoin. Il bitcoin è una moneta digitale elaborata e poi sviluppata per favorire specialmente le transazioni online. Questo metodo di pagamento è assolutamente sicuro e protetto dalla crittografia SSL (Secure Socket Layer). Con questo sistema di sicurezza si evita l'acquisizione di dati personali e finanziari da eventuali attacchi hacker. Il vero vantaggio della criptovaluta deriva dall'immediatezza di deposito e prelievo sul conto di gioco del casinò online, contrariamente ai metodi di pagamento standard.

Conclusioni

Sei vuoi usufruire di un'esperienza di gioco variegata in particolar modo con le slot machine e che ti permetta di beneficiare dell'efficienza del bitcoin, Bitstarz e Golden Star Casino sono i casinò online adatti a te. Questi casinò online godono di un livello qualitativo molto alto e quindi non è facile determinare quale possa essere il migliore. Ti consigliamo quindi di iscriverti ed iniziare a giocare ad entrambi affinché sia tu stesso a scegliere il tuo preferito.