Sport e Scommesse Sensazioni mondiali nel 2021: i 6 migliori atleti da tenere d'occhio

Recentemente, molti sportivi hanno fatto ricordare al mondo i loro nomi. Vengono da diversi paesi e conquistano diversi tipi di sport. Ma tutti vanno costantemente avanti e mostrano risultati brillanti.

Questo pezzo comprende solo i primi 6 atleti, mentre la lista completa sarebbe molto più lunga. Scegli il tuo sport e scommesse preferite e prova a puntare su di loro su bookies come LibraBet.

Sidney Crosby - hockey su ghiaccio

Crosby è un talentuoso e rinomato giocatore di hockey su ghiaccio canadese. Attualmente è il capitano dei Pittsburgh Penguins della National Hockey League. Nel 2017, è stato incluso nella lista dei 100 più grandi giocatori della NHL. Ha guidato due volte la squadra nazionale canadese alle medaglie d'oro olimpiche - nel 2010 e nel 2014. Nel 2015, la squadra ha ottenuto l'oro al Campionato del Mondo di Praga. Nel 2016, Crosby ha capitanato la squadra per un altro oro alla Coppa del Mondo di Hockey. Ora è considerato uno dei più grandi giocatori di hockey su ghiaccio di tutti i tempi.

Mike Trout - baseball

Trout è una stella del baseball americano di 30 anni. La sua carriera professionale è iniziata con i Los Angeles Angels nel 2011 e da allora non ha mai lasciato la squadra. Mike è titolare di numerosi premi e titoli. È un nove volte MLB All-Star, tre volte American League Most Valuable Player e otto volte vincitore del Silver Slugger Award. Nel 2019, Trout ha firmato un contratto di 12 anni con i Los Angeles Angels. La somma del contratto è di 426 milioni di dollari, il che lo rende uno dei più ricchi nella storia dello sport professionistico.

Tom Brady - football americano

Brady è un quarterback professionista che gioca per i Tampa Bay Buccaneers della National Football League. Per le prime 20 stagioni, Tom ha giocato per i New England Patriots, portandoli a molte vittorie. Nel 2020 si è unito ai Buccaneers, che hanno vinto il Super Bowl LV. Brady detiene numerosi premi, come campione del Superbowl, campione nazionale e Superbowl MVP.

Lewis Hamilton - corse

Hamilton è un pilota britannico che gareggia in Formula 1 per la Mercedes. Dal 2007 al 2012 ha guidato per la McLaren. Ha 36 anni e detiene il record per il maggior numero di vittorie e podi tra i piloti di F1. Lewis è considerato uno dei più grandi piloti di Formula 1 di tutti i tempi. Nel 2020, è stato elencato dalla rivista Time come una delle 100 persone più influenti a livello globale.

LeBron James - basket

LeBron è uno dei giocatori di basket più famosi di tutti i tempi. Ora gioca per i Los Angeles Lakers della National Basketball Association. Viene spesso paragonato a Michael Jordan, e per una ragione. LeBron James è tre volte vincitore del campionato NBA e due volte vincitore dei Giochi Olimpici. È stato anche nominato All-Star 17 volte, comprese 3 selezioni All-Star MVP.

Virat Kohli - cricket

Kohli è uno degli atleti più popolari in India e uno dei battitori più importanti del mondo. Gioca per il Royal Challengers Bangalore nella Indian Premier League ed è il capitano della nazionale indiana di cricket. Ha ricevuto numerosi premi come l'ICC ODI Player of the Year nel 2012, 2017 e 2018 e il Sir Garfield Sobers Trophy nel 2017 e 2018. Nel 2018, è stato anche incluso nella lista delle 100 persone più influenti del mondo dalla rivista Time.

Riassumendo

I titoli e i premi che gli atleti delineati in questo articolo ricevono parlano forte della loro professionalità. Scegliere tali sport e scommesse quando si piazzano le scommesse è di solito una decisione saggia. Tuttavia, i punter esperti sanno che le cose ovvie non sempre portano a vincere. Tenere d'occhio gli headliner e comunque prestare attenzione a tutti i fattori è la via d'uscita.