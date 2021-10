Antibes Juan-les-Pins: le manifestazioni e le mostre che animeranno il mese di novembre

Anche nel mese di novembre l’attività culturale e una serie di manifestazioni caratterizzeranno il cartellone di Antibes - Juan-les-Pins.





Fino a lunedì 1° novembre 2021

3e Foire aux Santons d’Antibes

Dalle 10 alle 18

Artigiani santonniers, laboratorio di modellatura per bambini, punto ristoro con catering. Entrata gratis.



Dal 3 al 6 novembre 2021

Jammin’Juan

Palais des Congrès de Juan-les-Pins

Jammin’Juan nasce dalla volontà di aiutare i giovani talenti del jazz a farsi conoscere dai professionisti. Permette a più di 30 gruppi di esibirsi davanti a un pubblico di esperti Questo evento professionale mira a riunire programmatori di festival, gestori di locali o club, agenti artistici, etichette e stampa per scoprire talenti emergenti. Jammin’Juan significa 4 giorni di jazz su 2 palchi, ma anche sul grande palco dell’anfiteatro del Palazzo dei Congressi, aperto al pubblico.



Sabato 13 novembre 2021

3e Salon du Livre Jeunesse dalle 10 alle 19 - Palais des Congrès





Un evento divertente, festivo e familiare proposto dalle mediateche della Communauté

d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA). Una giornata ricca di incontri e animazioni gratuite. Sono presenti 17 autori e illustratori per i giovani, 3 editori e 2 librerie con sessioni di firma degli autori. Numerosi spettacoli e animazioni adatti a tutte le età dell’infanzia. Scoperta, apprendimento, incontri, divertimento, esplorazione e evasione sono le parole chiave di questa terza Fiera. La scoperta è dietro l’angolo per ogni età: bambini, adolescenti, genitori e nonni.



Fino al 14 novembre 2021

Fête foraine

Il Luna park annuale è tornato al Pré-aux-Pêcheurs. Numerose giostre attendono grandi e piccini.



Domenica 28 novembre 2021

Marathon des Alpes-Maritimes