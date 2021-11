Conferenze, recite teatrali, concerti e mostre, il ricco novembre dell’Artistique a Nizza

Dalla sua riapertura nel dicembre 2019, l'Artistique è stato un luogo unico e multidisciplinare con spazi espositivi permanenti di opere d'arte della Collezione Donazione Ferrero e del Centro per le Arti e la Cultura, che sono ora l'ambientazione di un programma rivolto a un pubblico alla ricerca della conoscenza e della cultura.



Questi gli appuntamenti di novembre

Mercoledì 3 novembre ore 19

Concert Afterwork di Astor Piazzolla Oblivion, Libertango

A cura di: Marc Sikora e Radu Gherghinciu, violons - Élise Derobert, alto - Thierry Trinari, violoncelle.



Lunedì 8 novembre ore 18:00

Conferenza Face à Face, Akhnaten con Lucinda Childs et Léo Warynski



Mercoledì' 10 novembre ore 14,30

Dans & Hors les murs con Avec David Foenkinos



Martedì 16 novembre ore 18,30

Les Rencontres de l’Artistique, partition ouverte en architecture con Christophe Hutin, architecte, commissaire du Pavillon Français de la Biennale d’Architecture de Venise 2021



Giovedì 18 novembre ore 18

Les Rencontres de l’Artistique, L’art naïf : une aventure au cœur de la modernité con Roberta Trapani, docteure en histoire de l’art, spécialiste des environnements singuliers et fondatrice du Collectif de recherche sur l’art brut, membre fondateur de l’association des Patrimoines irréguliers de Franc e Frédérique Olivier-Ghauri, directrice du Musée International d’Art Naïf, Brut et Singulier Anatole Jakovsky de Nice, auteure.



Venerdì 19 novembre ore 20

Spectacle de théâtre en création, Dante 2021 con Marjolaine Alziary, violoncelle et jeu, Mari Laurila-Lili, piano et jeu, Renato Giuliani, mise en scène et jeu



Sabato 27 novembre ore 16

Les Rencontres de l’Artistique, DANIEL SPOERRI : UNE POÉTIQUE DE L’OBJET a cura di Jill Carrick, professeure à Carleton University, Canada, elle est connue en tant que spécialiste des Nouveaux Réalistes et a publié récemment un livre sur Daniel Spoerri.



Lunedì 29 novembre ore 18

Conférence Face à Face, La veuve joyeuse con Avec Bruno Membrey et Benoît Bénichou



Mostre

Esposizione permanente

Collection Donation Ferrero



Esposizione tremporanea – Fino al 13 novembre





La Télé de Moya – Oh la la, quelle histoire !



L’Artistique si trova in Boulevard Dubouchage 27 a Nizza, non distante da Nicétoile.