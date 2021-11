Ligue 1: Nizza solo al secondo posto. Il Monaco sconfitto a Brest

Un goal durante il recupero consente al Nizza di tornare vincitore da Angers e di conquistare il secondo posto in classifica generale, approfittando della sconfitta subita dal Lens.

Un traguardo importante per i rossoneri che ora guidano la classifica (Paris Saint Germain a parte) del torneo che si sta giocando per aggiudicarsi un posto in Europa, visto che la lotta per il titolo proprio è fuori portata.

Coglie la sua prima vittoria in campionato il Brest, a spese del Monaco che ora si assesta al decimo posto in classifica, in compagnia di Strasburgo, Angers e Nantes. La vittoria a Clermont proietta il Marsiglia al terzo posto

L’attenzione, nella dodicesima giornata, è puntata anche sui “bassifondi” della classifica, con il Bordeaux che conquista i 3 punti a spese del Reims e tenta di raggiungere posizioni più sicure.

Bella vittoria per il Montpellier a spese del Nantes e dello Strasburgo che ferma il Lorient, mentre finisce in parità la gara tra Troyes e Rennes.

E’ parsa quasi un passaggio di consegne, largamente anticipata visto che angora si gioca il girone di andata, la vittoria, peraltro molto sofferta e giunta solo negli ultimi minuti, del Paris Saint Germain sul Lille. Gli eroi dello scorso torneo sono usciti definitivamente ridimensionati dal Parco dei Principi dove hanno sognato il colpaccio per 77 minuti, per poi subire il tracollo quando ormai si attendeva il triplice fischio finale.

Analoga sorte è toccata al Lens che ha dovuto cedere le armi a Lione: le due “belle” squadre sono impegnate in un’accesa gara per conquistare un posto in Champions, per questa ragione la vittoria del Lione vale il doppio.

Nell’anticipo di sabato hanno deciso di dividere, assai mestamente, la posta Saint Etienne – Metz, squadre che guardano alla salvezza con sempre maggio ansia.

In settimana tornano le coppe europee con il quarto turno della fase a gironi.

In Champions sono in programma:

Martedì 2 novembre: Siviglia (Punti 3) – Lille (Punti 2), girone G

(Punti 3) – (Punti 2), girone G Mercoledì 3 novembre: Lipsia (Punti 0) - Paris Saint Germain (Punti 7), girone A

In Europa League

Giovedì 4 novembre: Lione (Punti 9) - Sparta Praga (Punti 4) girone A

(Punti 9) - (Punti 4) girone A Giovedì 4 novembre: Monaco (Punti 7) - PSV Eindhoven (Punti 4), girone B

(Punti 7) - (Punti 4), girone B Giovedì 4 novembre: Marsiglia (Punti 3) - Lazio (Punti 4) girone E

In Conference League

Giovedì 4 novembre: Rennes (Punti 7) - Mura (Punti 0) Girone G

Il campionato di Ligue 1 tornerà puntuale venerdì 5 novembre con una bella gara tra squadre che hanno qualcosa da dire in questo torneo. Il calendario mette a confronto il Lens e il Troyes, una gara che almeno dovrebbe assicurare del bel gioco.

Sabato 6 novembre altro bell’incontro che vedrà il Lille, altalenante campione di Francia in carica, con l’Angers, altra squadra che deve ancora definire chiaramente il proprio ruolo in questo torneo.

Altro incontro sarà quello tra il “piccolo” Bordeaux e il Paris Saint Germain: richiamare Davide e Golia sembra d’obbligo…

Domenica 7 novembre ennesimo derby del Mediterraneo tra il Nizza e il Montpellier, con i padroni di casa chiamati a confermare le proprie ambizioni con un bel risultato.

Il Monaco, a sua volta, viaggerà alla volta di Reims: un incontro alla portata della squadra del Principato, ma comunque ricco di insidie.

Il Marsiglia, all’ora di pranzo, cercherà di “mangiarsi” il Metz, impresa non certo impossibile.

Di forte interesse, per i risvolti in classifica, Rennes – Lione che opporrà due compagini che ambiscono a conquistarsi un posto in Europa.

Completano il tabellino della giornata Saint Etienne – Clermont, Lorient – Brest e un “tranquillo” Nantes – Strasburgo.



