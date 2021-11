Otto anni fa…la Promenade du Paillon

Le fotografie che si trovano a corredo di questo articolo hanno otto anni e sono state scattate il giorno dell’inaugurazione della Promenade du Paillon, il cuore vedere di Nizza.

La Promenade du Paillon ha compiuto in questi giorni 8 anni: sorta dove prima si trovano anche la stazione dei bus ed un parcheggio multipiano, si è trasformata in uno dei parchi più frequentati di Europa.

Giovani e anziani, tanti bambini, in estate come in inverno.

Le fontane colorano la notte, ma divertono di giorno e quando la calura si fa sentire sono un vero sollievo.

Tanto verde, tante piante, tanti giochi per i bimbi.

Proprio in questi giorni l’area destinata ai divertimenti é stata dotata di nuovi giochi ed anche di un fasciatoio per provvedere alle esigenze delle mamme dei bimbi più piccoli.

Presto partiranno i lavori per il suo ampliamento fino al Palazzo delle esposizioni: il polmone verde di Nizza ha ,ora, un’estensione di 12 ettari ed è ormai parte della vita dei nizzardi più ancora che dei turisti.

Tante manifestazioni sono state organizzate in questi otto anni per sottolineare i momenti belli ed anche quelli tristi.

Place Massena con le due aree verdi che ne sono la naturale prosecuzione verso il mare e verso Place Garibaldi è il cuore pulsante della città ed è anche il posto dove ci si trova nei momenti importanti della vita cittadina.