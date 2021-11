Tornano a Cannes i NRJ Music Awards

I NRJ Music Awards tornano sulla Croisette: a causa della crisi sanitaria, l'edizione 2020 degli NRJ Music Awards non aveva potuto svolgersi a Cannes ed era stata trasferita a Parigi.

Si tratta di un importante evento musicale autunnale che torna a Cannes per la ventitreesima edizione che si svolgerà al Palais des Festivals et des Congrès, sabato 20 novembre 2021alle 21 e sarà trasmessa in diretta su TF1.



L'evento richiama star musicali francesi e internazionali che partecipano alla cerimonia di premiazione il cui esito è stato definito dagli ascoltatori della radio NRJ e dai telespettatori di TF1.



La sera prima, venerdì 19 novembre alle 20,30 al Salon des Ambassadeurs, Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, concerto Before Nrj Music Awards.



La Città di Cannes ha avviato un concorso aperto a tutti, tramite le reti sociali (Facebook e Twitter), fino a domenica 14 novembre 2021 alle 23,59.



L'estrazione a sorte si svolgerà sotto la supervisione di un ufficiale giudiziario lunedì 15 novembre 2021 alle ore 11,30: sono in palio biglietti d’ingresso.