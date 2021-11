Criptovalute e quotidianità: come le valute digitali iniziano a far parte delle nostre vite

Non ce ne siamo neanche accorti, ma le criptovalute lentamente hanno iniziato a circondare le nostre vite diventando parte integrante della quotidianità. Basti pensare che, fino a 10 anni fa, il valore di Bitcoin era di una manciata di dollari. Adesso, ha superato stabilmente i 60.000 $, rompendo record su record.

Che dire poi di tutte le altre criptovalute (Ethereum, Ripple su tutte) che imitando o meno Bitcoin si sono diffuse a macchia d’olio accogliendo critiche e applausi da fette distinte di investitori.

Siamo certi che tu abbia già sentito parlare di criptovalute e simili. Ma come si fondono queste valute digitali con la nostra quotidianità? Abbiamo provato a spiegartelo nelle prossime righe. Vediamo insieme qualche esempio.

Bitcoin e quotidianità: cosa succede?

Che tu ne abbia già sentito parlare o meno, che ci abbia investito e guadagnato denaro, le criptovalute sono sulla bocca di tutti.

Ad oggi, più di 18mila aziende in tutto il mondo hanno deciso di abbracciare la causa delle criptovalute consentendo alle persone di tutto il mondo di utilizzare questi metodi di pagamento per effettuare acquisti. Alcuni esempi sono Booking, Coca Cola, Paypal, KFC e BMW. Ogni anno, l’adozione di criptovalute non fa altro che aumentare.

Infatti, pagare con le criptovalute è più facile di quanto sembri ed è un’abitudine che è diventata sempre più comune in tutto il mondo. Ad esempio, ci sono servizi di portafogli elettronici che garantiscono pagamenti istantanei. Altri permettono di convertire criptovaluta in denaro fiat e poi inviarlo ad un altro account.

In breve, la criptovaluta può essere uno strumento di pagamento a tutti gli effetti. E tra qualche anno potremo pagare direttamente con Bitcoin o altre monete in diversi campi. Probabilmente, non sarà più una sorpresa pagare un caffè oppure una cena al ristorante con uno dei token in nostro possesso come Bitcoin oppure Ethereum.

Allo stesso modo, anche gli acquisti di abbigliamento online potrebbero seguire lo stesso percorso così come la prenotazione dei biglietti per un viaggio oppure di una camera nel centro storico di Roma.

Nei prossimi anni, vista la diffusione che le criptovalute hanno avuto in special modo negli ultimi 3-4 anni, un numero sempre maggiore di aziende al dettaglio implementa i pagamenti crittografici e li utilizzerà al pari di quelli tradizionali.

Giochi online e Bitcoin: qual è il connubio?

Come hai potuto leggere, l’importanza delle criptovalute non si limita ad essere solamente di carattere speculativo. Infatti, sebbene molti la pensano così, le criptovalute non nascono come asset per speculare oppure per arricchirsi. Dietro la creazione di token e di valute digitali, c’è spesso la necessità di rendere più semplici le transazioni online e altri aspetti della nostra quotidianità.

Oggigiorno, le criptovalute sono davvero diffuse anche se pochi ancora ci investono. In ogni caso, la prova della loro diffusione si riflette soprattutto nel fatto che vengono utilizzate come metodi di pagamento online.

Infatti, negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di piattaforme di gioco d’azzardo ha deciso di accogliere le criptovalute tra i metodi di pagamento. I casino bitcoin, così vengono definiti questi portali che abbracciano il settore delle valute digitali, consentono di effettuare depositi e prelievi con le criptovalute in tuo possesso.

A ciò si aggiunge la possibilità di ricevere dei bonus e delle promozioni basati interamente su criptovalute.

Questi casino non differiscono dagli altri portali a cui sei abituato quando navighi sul web. Avrai modo di rilassarti giocando a centinaia di titoli ed elaborando transazioni con alcune delle criptovalute in tuo possesso. Spesso, le piattaforme accettano le soluzioni più diffuse come Bitcoin, Litecoin ed Ethereum.