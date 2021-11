Oggi sposi: mille idee per il gran giorno

Torna, dopo un anno di stop, il Salon de Mariage: un’esposizione di oltre 100 creatori di moda che espongono le loro collezioni e le prime tendenze per il 2022 al Palazzo delle Esposizioni, a Nizza, in Espanade Kennedy.

Altri stand proporranno idee e soluzioni per organizzare al meglio, in modo anche innovativo e diverso, il “gran giorno”.

Si tratta di un atteso rientro, dopo l'annullamento dello scorso anno dovuto alla pandemia, proprio mentre si registra un notevole incremento nel numero dei matrimoni: il 2022 sarà un vero anno boom, sostengono gli esperti del settore.

Nulla di meglio, dunque, del Salon de Mariage per fornire idee per rendere "unico" quello che viene definito il più bel giorno della vita.

Oltre quattromila metri quadrati di esposizione, per scoprire i menù di tendenza e quelli con i quali “non si sbaglia mai”, le decorazioni e gli arredi per il luogo nel quale si pronuncerà il fatidico sì ed anche per conoscere molti animatori in grado di rendere divertenti e indimenticabili i festeggiamenti.

L’ingresso è gratuito, è sufficiente compilare il modulo che è scaricabile dal sito https://www.lesitedumariage.com/salon-mariage-nice/

L’esposizione sarà aperta sabato 6 novembre e domenica 7 novembre dalle 10 alle 19.

Il Palais des Expositions é raggiungibile con il tram, ligne 1.