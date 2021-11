Nizza, per due week end al via Ciné Récré, la rassegna dedicata i bambini

Al via la dodicesima edizione di Ciné Récré, il Festival del cinema per bambini, organizzato dalla Città di Nizza, in collaborazione con tutte le sale cinematografiche della città.

La selezione cinematografica si svilupperà dal 13 al 21 novembre 2021, nel corso dei fine settimana ed è destinata ad un pubblico giovane al prezzo eccezionale di 3 euro a proiezione.

Sono in programma 40 film di cui 6 anteprime.

Questo il programma



Cinémathèque

Sabato 13 dicembre 2021

Ore 14 - MARY POPPINS di Robert Stevenson (1964);

Ore 16,30 - CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY di Rémi Chayé (2020);

Ore 18 - NANNY MCPHEE – di Kirk Jones (2005);



Domenica 14 dicembre 2021

Ore 14 - PADDINGTON 2 di Paul King (2017);

Ore 16 - LA FAMILLE ADDAMS di Conrad Vernon et Greg Tiernan (2019);



Sabato 20 novembre 2021

Ore 14 - LE RETOUR DE MARY POPPINS di Rob Marshall (2018);

Ore 16,30 - LE PRINCE OUBLIÉ di Michel Hazanavicius (2020);

Ore 18,30 - NANNY MCPHEE ET LE BIG BANG di Susanna White (2010);



Domenica 21 novembre 2021

Ore 14 - CRO MAN di Nick Park (2018);

Ore 15,45 - L'APPEL DE LA FORÊT di Chris Sanders (2020) ;

Cinema Belmondo (ex-Mercury)

Domenica 14 novembre 2021 e Sabato 20 novembre 2021

Ore 14 - 7 JOURS di Yuta Murano (2021);

Sabato 13 novembre e domenica 21 novembre 2021

Ore 15,50 - CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ di Fabrice Luang-Vija e Emilie Pigeard (2020) ;

Sabato 13 novembre e domenica 21 novembre 2021

Ore 14 - LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE di Dan et Kevin Hageman (2021) ;

Ore 14 - MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?) di Linda Hamback (2021);

Ore 15,40 - MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT di Jori Christian (2021) ;

Domenica 14 novembre e Sabato 20 novembre 2021

Ore 15,40 [AVANT-PREMIÈRE] - LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN di Isabelle Favez, Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Jo Boag (2021). Ore 16 sabato 20 novembre ;

Ore 16 [AVANT-PREMIÈRE] LE QUATUOR À CORNES, LÀ -HAUT SUR LA MONTAGNE 3 cortometraggi di Emmanuelle Gordiard, Benjamin Botella et Arnaud Demuynck. Ore 15,40 domenica 21 novembre ;



Domenica 14 novembre e Sabato 20 novembre 2021

Ore 14 - SPIRIT L’IMDOMPTABLE di Elaine Bogan e Ennio Torreson (2021)



Pathé Lingostière

Sabato 13 novembre 2021

Ore 14 - LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS di Julien Rappeneau (2021) ;

Ore 16 - LA PAT’PATROUILLE di Carl Brunker (2021);



Domenica 14 novembre 2021

Ore 11 - BABY BOSS 2: UNE AFFAIRE DE FAMILLE di Tom McGrath (2021);

Ore 14 - RON DÉBLOQUE di Sarah Smith, Jean-Philippe Vine e Octavio E. Rodriguez (2021);

Ore 16 - LA FAMILLE ADDAMS 2: UNE VIRÉE D’ENFER – di Greg Toernan e Conrad Vernon (2021);



Sabato 20 novembre 2021

Ore 14 - VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE di John Musker e Ron Clements (2016) ;

Ore 16 - COCO di Lee Unkrich e Adrian Molina (2017);



Domenica 21 novembre 2021

Ore 11 - LE MONDE DE NÉMO di Andrew Stanton e Lee Unkrich (2016);

Ore 14 - [AVANT-PREMIÈRE] MYSTÈRE

Ore 16,30 - [AVANT-PREMIÈRE] TOUS EN SCÈNE 2



Pathé Gare du Sud

Sabato 13 novembre 2021

Ore 13,30 LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS di Julien Rappeneau (2021)

Ore 16 - LA FAMILLE ADDAMS 2: UNE VIRÉE D’ENFER – di Greg Toernan e Conrad Vernon (2021). Anche domenica 14 novembre ore 10,45;



Domenica 14 novembre 2021

Ore 13,15 - BABY BOSS 2 di Tom McGrath (2021)

Ore 16 - RON DÉBLOQUE di Sarah Smith, Jean-Philippe Vine et Octavio E. Rodriguez (2021) ;



Sabato 20 novembre 2021

Ore 13,45 - VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE di John Musker e Ron Clements (2016) ;

Ore 15,30 - COCO di Lee Unkrich e Adrian Molina (2017) ;



Domenica 21 novembre 2021

Ore 11 - LE MONDE DE NÉMO di Andrew Stanton e Lee Unkrich (2016);



Pathé Masséna

Sabato 13 novembre 2021

Ore 13,30 - LA FAMILLE ADDAMS 2: UNE VIRÉE D’ENFER di Greg Toernan e Conrad Vernon (2021);

Ore 16 - RON DÉBLOQUE di Sarah Smith, Jean-Philippe Vine e Octavio E. Rodriguez (2021) ;



Domenica 14 novembre 2021

Ore 13,30 - LA PAT’PATROUILLE di Carl Brunker (2021);

Ore 15,45 LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS di Julien Rappeneau (2021) ;



Sabato 20 novembre 2021

Ore 13,30 - COCO di Lee Unkrich e Adrian Molina (2017);

Ore 16 - VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE di John Musker e Ron Clements (2016) ;



Domenica 21 novembre 2021

Ore 11 - LE MONDE DE NÉMO di Andrew Stanton e Lee Unkrich (2016);

Ore 13,30 - [AVANT-PREMIÈRE] MYSTÈRE

Ore 16,30 - [AVANT-PREMIÈRE] TOUS EN SCÈNE 2 ;



Variétés

Sabato 13 novembre 2021

Ore 11 DÉTECTIVE CONAN di Chika Nagaoka (2021). Anche domenica 21 novembre ore 13,40

Ore 13,40 - LE LOUP ET LE LION di Gilles de Maistre (2021). Anche domenica 14 novembre e sabato 20 novembre ore 11;



Domenica 14 novembre 2021

Ore 15,45 - [AVANT-PREMIÈRE] LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE. Anche sabato 20 novembre ore 13,40 e domenica 21 novembre ore 11;



Sabato 13 novembre 2021

Ore 15,45 - LES ENFANTS DE LA MER di Ayumu Watanabe (2019). Anche domenica 14 novembre ore 13,40 e sabato 20 novembre ore 15,45;



Rialto

Sabato 13 novembre 2021

Ore 11 JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS di Kotaro Tamura (2021). Anche sabato 20 novembre ore 15,45 e domenica 21 novembre ore 13,40;

Ore 13,40 LE PEUPLE LOUP di Tomm Moore et Ross Stewart (2021). Anche Sabato 20 novembre ore 11 e domenica 21 novembre ore 15,45;

Ore 15,45 - SPYCIES di Guillaume Ivernel (2020). Anche sabato 20 novembre ore 13,40 e domenica 21 novembre ore 11.



I cinema interessati

Cinémathèque: Acropolis - 3, Esplanade Kennedy 06300 Nice - www.cinematheque-nice.com

Belmondo (ex-Mercury): 16, place Garibaldi 06300 Nice - www.mercury-cg06.fr

Rialto: 4 Rue de Rivoli, 06000 Nice - www.cinemarialto.fr

Variétés: Boulevard Victor Hugo D, 06000 Nice - www.cinemavarietes.fr

Pathé Lingostière : 604, route de Grenoble 06200 Nice - www.cinemaspathe.com

Pathé Masséna : 31, avenue Jean Médecin 06000 Nice - www.cinemaspathe.com

Pathé Gare du Sud : 9 Allée Charles Pasqua, 06000 Nice - www.cinemaspathe.com