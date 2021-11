Dalle Alpi alla Costa Azzurra, Nizza ospiterà un evento del più importante circuito al mondo di corsa a piedi (Video)

Si conoscono i primi 15 eventi inseriti nel programma del 2022 del circuito UTMB® World Series: tra questi compare anche la Nice Côte d'Azur by UTMB® che punta a diventare il più grande evento di trail running del bacino del Mediterraneo.

Il circuito UTMB® World Series riunisce le migliori gare di corsa a piedi di tutto il mondo e mira a rendere l'esperienza accessibile a tutti i praticanti.

Fra questi eventi sono inserite corse quali la Western States® 100-Mile Endurance Run, La Sportiva® Lavaredo Ultra Trail® di UTMB®, la TransLantau ™ di UTMB®, il Trail 100 Andorra di UTMB® e il Trail du Saint-Jacques di UTMB®.

Fra gli eventi fino ad ora annunciati per il 2022 appare, per la prima volta, Nizza con il suo territorio metropolitano con la Nice Côte d'Azur by UTMB®

L’obiettivo è quello di portare i corridori di alta montagna sulle rive della Costa Azzurra: il nuovo evento si svolgerà dal 22 al 25 settembre 2022.

La corsa si svilupperà su quattro distanze, da 20 km a 100 miglia: i corridori avranno l'opportunità di scoprire i vari paesaggi della Métropole Nice Côte d'Azur.

Dalle vette più alte delle Alpi meridionali ai panorami della Costa Azzurra , compreso un arrivo nel cuore della città di Nizza sulla Promenade des Anglais, la corsa mira a diventare il più grande evento di trail running nel bacino del Mediterraneo.

Nelle prossime settimane si conosceranno i dettagli del percorso che interesserà il territorio di alta montagna, quello collinare e quello costiero della Métropole Nice Côte d’Azur.











https://www.youtube.com/watch?v=muWG00Mstbg