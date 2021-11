F1. Qualifiche in Messico, solo ottavo il monegasco Leclerc. Pole per Bottas, prima fila Mercedes. Red Bull in seconda fila

È una Ferrari sottotono quella che nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico non va oltre il sesto posto con Carlos Sainz e l'ottavo con il monegasco Charles Leclerc. Eppure nella sfida con la McLaren per il terzo posto in classifica costruttori, le posizioni in griglia per domani non saranno così penalizzanti, visto che Ricciardo settimo e Norris decimo definiscono una sorta di partenza alla pari per quella che sarà una "gara nella gara".

Cosi come quella per la lotta al titolo mondiale, che vedrà due Mercedes in prima fila ma con Bottas in pole davanti a Hamilton, mentre la seconda fila è monopolizzata da Red Bull con Verstappen e il padrone di casa Perez. Domani si consumerà un nuovo capitolo per la lotta al titolo e per il terzo posto tra i costruttori.