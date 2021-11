A Eze cercano fondi per ristrutturare una splendida chiesa (Foto e Video)

Notre Dame de l'Assomption, chiesa classificata quale patrimonio storico, ha necessità di urgenti interventi dal costo non irrilevante: oltre 2,5 milioni di euro.

Il Consiglio Municipale di Eze ha approvato il progetto che prevede l’esecuzione di tre lotti: cappelle laterali, navata e coro con l’intento di restituire "per quanto possibile" l'arredo originario del XVII secolo e di rimuovere le integrazioni dei secoli successivi.

Costruita alla fine del XVIII secolo sulle fondamenta di un primo edificio del XII secolo, la chiesa di Notre-Dame-de l'Assomption a Eze, nelle Alpi Marittime, gode ora di una classificazione come monumento storico.

Opera dell'architetto italiano Antonio Spinelli, su commissione del duca Carlo Emanuele III di Savoia, questo edificio in stile neoclassico seduce con la sua straordinaria architettura. La chiesa di Notre-Dame-de-l'Assomption segue una pianta basilicale con una navata composta da due campate principali separate da una campata ritmica. Seduce con la sua facciata ocra trafitta da un occhio di bue e munita di doppie lesene greche corinzie.

Da ammirare anche un campanile quadrato su due livelli del XIX secolo prima di andare alla scoperta dell'arredo barocco.

Unico problema…mancano i soldi, o per lo meno non ci sono tutti quelli necessari e così l’amministrazione comunale è ricorsa ad una istituzione francese che è importante per aiutare a trovare i fondi per finanziare interventi che tutelino il patrimonio: la Fondation du Patrimoine.

Sul sito (https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dame-de-l-assomption-a-eze ) appare ora anche la chiesa di Notre Dame de l'Assomption a fianco di tanti altri tesori, è possibile effettuare un versamento e, in tempo reale, le somme vengono contabilizzate e rese pubbliche.

Sono 28 gli interventi nel Dipartimento delle Alpi Marittime per i quali si cercano fondi.