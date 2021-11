Torna domani l’appuntamento con gli scrittori nizzardi

Torna, domani martedì 9 novembre, in collaborazione con l’Association des Editeurs Alpes-Côte d’Azur e l’Association des Libraires de Nice, l’appuntamento mensile alla biblioteca Raoul Mille con l’editoria e i libri .



Un martedì al mese, gli scrittori vengono a parlare di Nizza, della sua storia, del suo patrimonio, della sua letteratura e della sua cultura in un'atmosfera da caffè letterario.



Si tratta di un momento di condivisione e scambio tra il pubblico, gli scrittori locali e di approfondimento delle loro pubblicazioni.



L’incontro è fissato per martedì 9 novembre 2021 alle ore 18 presso la biblioteca Raoul Mille.



Il tema sarà “Nice entre histoire et tradition”: quattro autori presenteranno le loro ultime pubblicazioni.

Si tratta di:



Le Galérien de la Darse. Nice et son Port Royal au XVIIIe siècle di Nicole Béthoux. Editions Mémoires Millénaires





All'inizio del XVIII secolo Nizza apparteneva ancora ai Savoia. Unico sbocco al mare per il Duca di Savoia, Nizza e il suo Port Royal (situato a Villefranche-sur-Mer) sono di importanza capitale per il potere di Torino. Artigiani, galeotti, mercanti, soldati, popolani e governatori si incontrano lungo il molo di Villefranche e le strade di Nizza. Un romanzo a cavallo tra realtà scientifica e finzione accattivante che permette di immergersi completamente nello stile di vita dell'epoca.



Le Château de l’Anglais. Histoire, légendes et mystère di Caroline Rosso Cicogna. Editions Baie des Anges





Alla scoperta della storia di Château de l'Anglais, un edificio emblematico del patrimonio di Nizza e del suo costruttore e primo occupante, il colonnello Robert Smith. Chi meglio di Caroline Rosso Cicogna per raccontare un destino così eccezionale, le leggende che lo circondavano e il mistero che ne rimane? L'autore, che risiede al castello dopo aver vissuto in India e in Italia, gli ha dedicato diversi anni di ricerca. La prefazione di Robert Roux, adjoint alla Cultura di Nizza, è particolarmente significativa in quanto Nizza è stata appena inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.



Forteresses des Frontières di Claude Raybaud. Fotografie di Sébastien Botella. Editions Gilletta





Fortezze e opere difensive, da Saint-Tropez ai margini delle montagne, le fotografie di Sébastien Botella valorizzano questi incomparabili edifici costruiti tra il XVI e il XX secolo, dalla costa alle Alpi.

I percorsi di accesso, con riferimento alla mappa IGN e alle coordinate GPS, compaiono all'inizio del capitolo, così da permettere ai curiosi interessati alla Storia e al Patrimonio di accedervi.



Rendez-vous à Samguimpur di Dédé Truqui tramite sua figlia Karine Truqui. Editions Au Pays Rêvé





Nato nel porto, Quai des Docks, Dédé Truqui aveva solo tre anni quando un amico di famiglia gli regalò una fisarmonica. La sua vita da musicista inizia all'età di 14 anni. Nel 1971, ha firmato la sua prima canzone in Nissart, "Lou Jèrké de vieiha vila". Successo immediato. Canterà ovunque in Costa Azzurra e produrrà anche un programma in nizzardo su Radio Baie des Anges. Ha anche composto la famosa canzone "OGC Nice" interpretata da Franck Richard. Oltre alle canzoni, si aggiungono poesie e sketch... Amante del suo paese e della sua lingua, fu un grande difensore dell'identità nizzarda.





Prossimo appuntamento: martedì 14 dicembre 2021 ore 18

L’ingresso é libero, é obbligatorio indossare la mascherina e rispettare i gesti barriera.



La Bibliothèque Raoul Mille si trova nel quartiere Liberation, in avenue Malausséna 33.